Тобі доведеться мене почекати: Тайсон натякнув, що покине "Шахтар"

Футболіст "Шахтаря" Тайсон плекає надії повернутися у Бразилію. У прямому ефірі з гравцем бразильського "Інтернасьонала" Андресом Д'Алессандро хавбек "Шахтаря" розповів про бажання повернутися до Бразилії.

Тайсон заявив, що скоро здійснить свою мрію та повернеться у Бразилію, щоб зіграти з Д'Алессандро в одній команді.

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Все ще не думаю зупинятися. Є ще декілька цілей, яких хотілося б досягти в Бразилії. Хочу повернутися. Моя мрія – повернутися і зіграти з тобою разом. Так чи інакше, тобі доведеться мене почекати. Скоро ми здійснимо цю мрію,

– цитує Тайсона Tribuna.com.

Тайсон – вихованець "Інтернасьонала". З цього клубу він у 2010 році перейшов у "Металіст". Контракт Тайсона з "Шахтарем" розрахований до літа 2021-го.

Тайсон хоче піти з "Шахтаря"?

У 2019 році довкола Тайсона та "Шахтаря" виникло чимало скандалів.

Спочатку гравець отримав червону картку у матчі проти "Динамо". Він показав непристойний жест вболівальникам та вибив м'яч на трибуни.

Матч переривали через расистські вигуки з трибун на адресу футболіста. Бразилець зі сльозами на очах покидав поле.

Букмекери навіть почали приймати ставки, чи покине Тайсон "Шахтар" через расистський скандал.

Наприкінці 2019 року Тайсон вирішив зробити демарш. Бразилець не хотів залишатися у донецькому клубі.

Також ЗМІ повідомляли, що італійська "Рома" прагнула купити Тайсона у "Шахтаря". Донецький клуб начебто вимагав непід'ємну для римлян суму.

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