Тобі доведеться мене почекати: Тайсон натякнув, що покине "Шахтар"
Футболіст "Шахтаря" Тайсон плекає надії повернутися у Бразилію. У прямому ефірі з гравцем бразильського "Інтернасьонала" Андресом Д'Алессандро хавбек "Шахтаря" розповів про бажання повернутися до Бразилії.
Тайсон заявив, що скоро здійснить свою мрію та повернеться у Бразилію, щоб зіграти з Д'Алессандро в одній команді.
Читайте також "Рома" хоче придбати вже четвертого гравця "Шахтаря"
Все ще не думаю зупинятися. Є ще декілька цілей, яких хотілося б досягти в Бразилії. Хочу повернутися. Моя мрія – повернутися і зіграти з тобою разом. Так чи інакше, тобі доведеться мене почекати. Скоро ми здійснимо цю мрію,
– цитує Тайсона Tribuna.com.
Тайсон – вихованець "Інтернасьонала". З цього клубу він у 2010 році перейшов у "Металіст". Контракт Тайсона з "Шахтарем" розрахований до літа 2021-го.
Тайсон хоче піти з "Шахтаря"?
- У 2019 році довкола Тайсона та "Шахтаря" виникло чимало скандалів.
- Спочатку гравець отримав червону картку у матчі проти "Динамо". Він показав непристойний жест вболівальникам та вибив м'яч на трибуни.
- Матч переривали через расистські вигуки з трибун на адресу футболіста. Бразилець зі сльозами на очах покидав поле.
- Букмекери навіть почали приймати ставки, чи покине Тайсон "Шахтар" через расистський скандал.
- Наприкінці 2019 року Тайсон вирішив зробити демарш. Бразилець не хотів залишатися у донецькому клубі.
- Також ЗМІ повідомляли, що італійська "Рома" прагнула купити Тайсона у "Шахтаря". Донецький клуб начебто вимагав непід'ємну для римлян суму.
Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.
Читайте також
-
Олімпійська чемпіонка з лижних перегон потренувалась у компанії ведмедясьогодні , 10:17
-
Мілевський про секс за гроші: Вже 100 років цим не займавсясьогодні , 14:16
-
Зірковий футболіст "Баварії" потрапив у ДТП: фотосьогодні , 11:31
-
Як виглядатимуть гравці збірної України після карантину: жартівливе фотосьогодні , 13:43
-
Один з найкращих гравців збірної України на Євро-2019 продовжить кар'єру в Росіїсьогодні , 16:19
-
Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайнсьогодні , 13:31