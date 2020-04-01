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Тобі доведеться мене почекати: Тайсон натякнув, що покине "Шахтар"

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Тайсон / shakhtar.com

Футболіст "Шахтаря" Тайсон плекає надії повернутися у Бразилію. У прямому ефірі з гравцем бразильського "Інтернасьонала" Андресом Д'Алессандро хавбек "Шахтаря" розповів про бажання повернутися до Бразилії.

Тайсон заявив, що скоро здійснить свою мрію та повернеться у Бразилію, щоб зіграти з Д'Алессандро в одній команді.

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Все ще не думаю зупинятися. Є ще декілька цілей, яких хотілося б досягти в Бразилії. Хочу повернутися. Моя мрія – повернутися і зіграти з тобою разом. Так чи інакше, тобі доведеться мене почекати. Скоро ми здійснимо цю мрію,
– цитує Тайсона Tribuna.com.

Тайсон – вихованець "Інтернасьонала". З цього клубу він у 2010 році перейшов у "Металіст". Контракт Тайсона з "Шахтарем" розрахований до літа 2021-го.

Тайсон хоче піти з "Шахтаря"?

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Новини Спорту Трансфери Шахтар Футбол
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