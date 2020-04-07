UFC 249: Фергюсон офіційно отримав суперника, який замінить Хабіба
UFC 249 відбудеться 18 квітня попри карантин, пов'язаний з пандемією COVID-19. Головною подією шоу стане бій за участю зіркового бійця Тоні Фергюсона.
Фергюсон мав зустрітися з Хабібом Нурмагомедовим, але їх бій вп'яте скасували. Причина – Хабіб не може покинути Росію, де наразі перебуває, саме через карантин.
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Керівники UFC врятували шоу 18-го квітня, яке відбудеться без глядачів.
Офіційно головною подією стане бій між Тоні Фергюсоном і Джастіном Гейджі.
Президент UFC Дейна Вайт заявив, що турнір пройде на одному з приватних островів.
Що відомо про Гейджі?31-річний боєць перебуває на четвертій сходинці в легкій вазі. Провів 23 бої, з яких виграв 21 і двічі програв. У його пасиві поразка Дастіну Пуар'є, якого Хабіб переміг в попередньому поєдинку.
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