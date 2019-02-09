Топ-6 юних чемпіонів, які підкорили серця зірок спорту

У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – українські спортсмени-школярі підкорюють серця мільйонів людей у цілому світі. Блискавичним перемогам юних українців у різноманітних змаганнях можуть позаздрити зірки спорту. До прикладу, харків'янці Кірі Макогоненко, яка є чемпіонка України з боксу, всього десять, а її фанатами уже є Олександр Усик та Василь Ломаченко.

Також у випуску: Народ тараумара називають найвитривалішими бігунами планети. Їздити на марафони або готуватися до перегонів – на це індіанський народ, що проживає в гористій місцевості, часу та можливості немає. Проте один раз в рік вони все ж змагаються з елітними професійними стаєрами, і що цікаво, зовсім не здають позицій перед ними. Дивіться відео про юних чемпіонів, які підкорили серця зірок спорту: