Топ-6 юних чемпіонів, які підкорили серця зірок спорту

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Спорт навиворіт
Спорт навиворіт / 24 канал

У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – українські спортсмени-школярі підкорюють серця мільйонів людей у цілому світі. Блискавичним перемогам юних українців у різноманітних змаганнях можуть позаздрити зірки спорту. До прикладу, харків'янці Кірі Макогоненко, яка є чемпіонка України з боксу, всього десять, а її фанатами уже є Олександр Усик та Василь Ломаченко.

Також у випуску:

Народ тараумара називають найвитривалішими бігунами планети. Їздити на марафони або готуватися до перегонів – на це індіанський народ, що проживає в гористій місцевості, часу та можливості немає. Проте один раз в рік вони все ж змагаються з елітними професійними стаєрами, і що цікаво, зовсім не здають позицій перед ними.

Дивіться відео про юних чемпіонів, які підкорили серця зірок спорту:

 

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Теги: Спорт Діти і неповнолітні Спорт навиворіт
Джерело: 24 канал
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