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Top Rank вніс бої Ломаченка і Гвоздика в топ-3 найкращих у 2019 році

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Василь Ломаченко

Українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Гвоздик і їх бої проти Люка Кемпбелла і Артура Бетербієва потрапили в топ-3 найкращих за версією промоутерської компанії Top Rank.

Ломаченко в легкій вазі рішенням суддів переміг британця Люка Кемпбелла, завоювавши вакантний титул чемпіона за версією WBC, а також захистив свої пояси WBO і WBA Super.

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Гвоздик в рамках напівважкої ваги поступився росіянину Артуру Бетербієву, програвши технічним нокаутом. Українець упустив шанс стати чемпіоном за версією IBF, а також не зміг відстояти свій пояс WBC.

Крім боїв українців, в топ-3 за версією Top Rank потрапив також поєдинок Хосесіто Лопеса і Джессі Варгаса.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Василь Ломаченко Ломаченко – Кемпбелл Олександр Гвоздик Гвоздик – Бетербієв
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