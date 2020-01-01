Top Rank вніс бої Ломаченка і Гвоздика в топ-3 найкращих у 2019 році
Українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Гвоздик і їх бої проти Люка Кемпбелла і Артура Бетербієва потрапили в топ-3 найкращих за версією промоутерської компанії Top Rank.
Ломаченко в легкій вазі рішенням суддів переміг британця Люка Кемпбелла, завоювавши вакантний титул чемпіона за версією WBC, а також захистив свої пояси WBO і WBA Super.
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Гвоздик в рамках напівважкої ваги поступився росіянину Артуру Бетербієву, програвши технічним нокаутом. Українець упустив шанс стати чемпіоном за версією IBF, а також не зміг відстояти свій пояс WBC.
Крім боїв українців, в топ-3 за версією Top Rank потрапив також поєдинок Хосесіто Лопеса і Джессі Варгаса.
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