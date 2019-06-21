Торги по бою Ломаченко – Кемпбелл несподівано перенесли

Чемпіон світу за версіями WBO і WBA Василь Ломаченко досі не домовився про бій з британцем Люком Кемпбеллом. Боксери повинні провести об'єднавчий поєдинок, в якому на кону стоятиме й титул WBC.

Доля поєдинку повинна була вирішитися на торгах Всесвітньої боксерської ради (WBC) 21-го червня.

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До цього сторона Кемпбелла наполягала, щоб бій відбувся у Великобританії на 20-тисячній арені О2. Водночас у Ломаченка хотіли, щоб поєдинок відбувся у США. Саме через те, що команди не змогли домовитися й були призначені торги.

За інформацією ЗМІ, українець втратить мільйон доларів через перенесення поєдинку з Британії у США. За бій в Лондоні Василь заробив би 4 мільйони доларів. Це був би рекордний гонорар у його професійній боксерській кар'єрі. Якщо поєдинок пройде в США, гонорар Ломаченко складе близько 3 мільйонів доларів.

Водночас журналіст видання The Athletic Ленс Пагмаер інформує, що бій все ж має шанси відбудеться на "туманному Альбіоні". WBC погодилися в третій раз перенести промоутерські торги, які відбудуться 31-го червня у Лондоні.

Пагмаер стверджує, що, за чутками, а також за словами представника Ломаченка Боба Арума (Top Rank Promotions), бій все ж відбудеться 31 серпня в Лондоні. Сторона українця прийме запропоновані промоутером Кемпбелла Едді Хірном умови. Швидше за все, йдеться про арену О2.

BREAKING: The scheduled purse bid for the @VasylLomachenko @luke11campbell @WBCBoxing lightweight bout has been postponed until Wednesday, @TheAthleticBOX has learned, and Lomachenko promoter Bob Arum is confident a deal will get done for August 31 meeting in London. — Lance Pugmire (@pugboxing) 21 июня 2019 г.

Пояс чемпіона світу за версією WBC став вакантним, оскільки Майкі Гарсія заявив, що відмовляється від нього.

Хто такий Люк Кемпбелл?31-річний британський боксер, Олімпійський чемпіон 2012 року. На професійному ринзі провів 22 бої, 16 виграв та двічі програв. Його зріст 175 см, а розмах рук – 180 см. Останні три бої виграв, зокрема, 15-го березня переміг мексиканця Адріана Янга.