Торги по бою Ломаченко – Кемпбелл несподівано перенесли
Чемпіон світу за версіями WBO і WBA Василь Ломаченко досі не домовився про бій з британцем Люком Кемпбеллом. Боксери повинні провести об'єднавчий поєдинок, в якому на кону стоятиме й титул WBC.
Доля поєдинку повинна була вирішитися на торгах Всесвітньої боксерської ради (WBC) 21-го червня.
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До цього сторона Кемпбелла наполягала, щоб бій відбувся у Великобританії на 20-тисячній арені О2. Водночас у Ломаченка хотіли, щоб поєдинок відбувся у США. Саме через те, що команди не змогли домовитися й були призначені торги.
За інформацією ЗМІ, українець втратить мільйон доларів через перенесення поєдинку з Британії у США. За бій в Лондоні Василь заробив би 4 мільйони доларів. Це був би рекордний гонорар у його професійній боксерській кар'єрі. Якщо поєдинок пройде в США, гонорар Ломаченко складе близько 3 мільйонів доларів.
Водночас журналіст видання The Athletic Ленс Пагмаер інформує, що бій все ж має шанси відбудеться на "туманному Альбіоні". WBC погодилися в третій раз перенести промоутерські торги, які відбудуться 31-го червня у Лондоні.
Пагмаер стверджує, що, за чутками, а також за словами представника Ломаченка Боба Арума (Top Rank Promotions), бій все ж відбудеться 31 серпня в Лондоні. Сторона українця прийме запропоновані промоутером Кемпбелла Едді Хірном умови. Швидше за все, йдеться про арену О2.
Пояс чемпіона світу за версією WBC став вакантним, оскільки Майкі Гарсія заявив, що відмовляється від нього.
Хто такий Люк Кемпбелл?31-річний британський боксер, Олімпійський чемпіон 2012 року. На професійному ринзі провів 22 бої, 16 виграв та двічі програв. Його зріст 175 см, а розмах рук – 180 см. Останні три бої виграв, зокрема, 15-го березня переміг мексиканця Адріана Янга.