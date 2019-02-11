Toro Rosso представило новий болід для Формули-1: фото та відео

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Болід STR14 від Toro Rosso
Болід STR14 від Toro Rosso / Toro Rosso

Команда Toro Rosso представила болід для участі у Формулі-1 у сезоні 2019 року. Новинка STR14 отримала деякі зміни, у порівнянні з попередньою моделлю.

Новий автомобіль команди оснащений мотором Honda. Щодо візуальних змін, то змінені бічні дефлектори. Однак це обумовлено новим регламентом.

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Щодо лівреї, то вона виконана у вже традиційних синіх, срібних та червоних кольорах. Як заявили у Toro Rosso, вони дослухалися до фанатів конюшні й залишили цю кольорову гаму.

Варто додати, що у цьому сезоні за Toro Rosso змагатимуться росіянин Даниїл Квят та дебютант Александер Албон, який виступатиме під прапором Таїланду,

Побачити вживу STR14 можна буде на передсезонних тестах у Барселоні, які розпочнуться 18 лютого. Перший етап Формули-1 відбудеться 14-17 березня на гран-прі Австралії.

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Теги: Спорт Формула-1 Toro Rosso
Джерело: 24 Канал
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