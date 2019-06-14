"Торонто" обіграли "Голден Стейт" та стали чемпіонами НБА: відео

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"Торонто Репторс" – чемпіон НБА
"Торонто Репторс" – чемпіон НБА / twitter Toronto Raptors

В НБА визначився чемпіон. Фінал плей-офф виграв клуб "Торонто Репорс".

"Торонто" виграв шостий матч фінальної серії проти "Голден Стейт" (рахунок 4:2). При цьому зробив це на полі суперника. З доволі драматичною кінцівкою.

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За "Голден Стейт" у цьому матчі не зумів зіграти Кевін Дюрант, який отримав травму у попередній грі. А незадовго до кінця цієї зустрічі  травмувався і Клей Томпсон. Це сталося під час четвертої чверті. На цей час ГСВ були попереду у рахунку, але їх перевага була незначною.

За 8 секунд до кінця матчу "Торонто" був попереду на одне очко (110:111), і лідер "Голден Стейт" Стефен Керрі наважився на триочковий кидок. Але не влучив. Після цього гості набрали ще три очки та виграли цей матч. А з ним і фінальну серію.

Голден Стейт – Торонто 110:114 (32:33, 25:27, 31:26, 22:28)

"Торонто" вперше в історії став чемпіоном НБА. Клуб було засновано у 1995 році. 

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Теги: Спорт Баскетбол Новини Спорту
Джерело: 24 канал
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