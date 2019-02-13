Тоттенхем – Боруссія Д: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

177 Читать новость на русском
Тоттенхем - Боруссія Д: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів
Тоттенхем – Боруссія Д: де дивитися онлайн матчу Ліги чемпіонів / GETTY IMAGES

Англійський "Тоттенхем" без Гаррі Кейна спробує дати бій лідеру чемпіону Німеччини дортмундській "Боруссії". Переглянути матч плей-оф Ліги чемпіонів можна буде в Україні.

Показ поєдинків ліги чемпіонів в Україні здійснює "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на "Футбол 1" буде показано протистояння "Тоттенхем" – "Боруссія" Д. Початок трансляції – о 21:45, сам матч розпочнеться о 22:00.

Читайте також: Тоттенхем – Боруссія Д: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Дивитися онлайн матч "Тоттенхем" – "Боруссія" Д можна на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до відео платний та вимагає реєстрації. Можна оформити доступ на 24 години за 39 гривень, або місячний абонемент за 69 гривень. При цьому доступними стають усі трансляції матчів, які проводять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

Матч Ліги чемпіонів "Тоттенхем" – "Боруссія" Д відбудеться у середу, 13 лютого. Огляд матчу та відео голів читайте на сайті Спорт 24 по закінченні гри.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
ТОП-14 фільмів про любов до Дня Святого Валентина
сьогодні
5614
Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів ФК Боруссія Д Тоттенхем
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Помер Віталій Хмельницький – легендарний гравець "Динамо" та "Шахтаря"
сьогодні 21:53 Помер Віталій Хмельницький – легендарний гравець "Динамо" та "Шахтаря"
45
Три українські арбітри відсторонені від суддівства через помилки та зобов’язані сплатити штраф
сьогодні 19:22 Три українські арбітри відсторонені від суддівства через помилки та зобов’язані сплатити штраф
320
Без шансів: Зінченко був нещадно розкритикований зірковим партнером по команді (відео)
сьогодні 17:19 Без шансів: Зінченко був нещадно розкритикований зірковим партнером по команді (відео)
1909
Mercedes представила новий болід Формули-1: фото та відео
сьогодні 14:15 Mercedes представила новий болід Формули-1: фото та відео
432
Одразу троє українців проведуть наступні бої 29 березня в Канаді
сьогодні 09:51 Одразу троє українців проведуть наступні бої 29 березня в Канаді
333
Дубль Дзаньоло дозволив "Ромі" перемогти "Порту": відео
12 лютого 23:55 Дубль Дзаньоло дозволив "Ромі" перемогти "Порту": відео
475
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук