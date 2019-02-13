Тоттенхем – Боруссія Д: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

Англійський "Тоттенхем" без Гаррі Кейна спробує дати бій лідеру чемпіону Німеччини дортмундській "Боруссії". Переглянути матч плей-оф Ліги чемпіонів можна буде в Україні.

Показ поєдинків ліги чемпіонів в Україні здійснює "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на "Футбол 1" буде показано протистояння "Тоттенхем" – "Боруссія" Д. Початок трансляції – о 21:45, сам матч розпочнеться о 22:00.

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Дивитися онлайн матч "Тоттенхем" – "Боруссія" Д можна на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до відео платний та вимагає реєстрації. Можна оформити доступ на 24 години за 39 гривень, або місячний абонемент за 69 гривень. При цьому доступними стають усі трансляції матчів, які проводять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

Матч Ліги чемпіонів "Тоттенхем" – "Боруссія" Д відбудеться у середу, 13 лютого. Огляд матчу та відео голів читайте на сайті Спорт 24 по закінченні гри.

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