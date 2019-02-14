"Тоттенхем" у першому матчі розгромив "Боруссію" у плей-офф Ліги чемпіонів: відео

Англійський "Тоттенхем" у середу, 13 лютого, на власному полі приймав "Боруссію" (Дортмунд). Це був матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, і закінчився він розгромом гостей.

Тоттенхем – Боруссія 3:0

Голи: Сон, 47, Вертонген, 83, Льоренте, 86

У першому таймі небезпечних моментів було не так і багато. При цьому більше їх було саме у гравців "Боруссії". Хоча все розпочалося з небезпечного удару Лукаса. Бразилець отримав м’яч на лінії штрафного майданчика, та злету намагався поцілити під дальню штангу. Однак не влучив.

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Відповіли на це гравці німецької команди моментами Пулішича та Загаду. У першому випадку американець пробивав з гострого кута, і Льоріс впорався з його ударом. У другому після розіграшу кутового захисник головою переправляв м’яч у сторону воріт суперника. Та і цього разу свою майстерність продемонстрував голкіпер "Тоттенхема".

Відеоогляд першого тайму Тоттенхем – Боруссія

А на початку другого тайму "шпори" вийшли вперед. Помилка захисників "Боруссії" привела до того, що послідував навіс на Сона, який в дотик пробив по воротах. М’яч влетів попід саму штангу.

Мінімальна перевага господарів зберігалася на табло майже до кінця матчу. Аж поки за три хвилини "Тоттенхем" не забив двічі. На 83-ій хвилині Вертонген зіграв як форвард, теж в дотик переправивши м’яч у ворота "Боруссії" після навісу Ор’є. А після цього Фернандо Льоренте, який лише за дві хвилини до того вийшов на поле, головою забив третій гол.

Відеоогляд другого тайму Тоттенхем – Боруссія

"Тоттенхем" перемагає з розгромним рахунком. Шанси лондонців на вихід у чвертьфінал значно більші, аніж у їх суперників. Все визначиться у матчі в Дортмунді 5 березня.