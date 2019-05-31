Тоттенхем – Ліверпуль: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Англійські "Ліверпуль" та "Тоттенхем" зіграють у фіналі Ліги чемпіонів. Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу у цьому матчі.

Прогноз на матч Тоттенхем – Ліверпуль

"Ліверпуль" побореться за свій шостий Кубок чемпіонів і другий в епоху Ліги чемпіонів. Попередній трофей "червоні" завоювали у 2005 році, отримавши легендарну вольову перемогу над "Міланом", поступаючись після першого тайму – 0:3.

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"Тоттенхем" раніше у фіналах турніру не виступав, а єдиний попередній раз в півфіналі був представлений ще в сезоні 1961/62. Найкращим результатом команди в Лізі чемпіонів в цьоого розіграшу був вихід в 1/4 фіналу в сезоні-2010/11.

В історії єврокубків у суперників лише одне протистояння – в півфіналі Кубка УЄФА сезону-1972/1973. Тоді на своєму полі з рахунком 1:0 перемогли мерсисайдці, а зустріч в Лондоні виграв "Тоттенхем" (2:1). У фінал за рахунок виїзного голу пройшов "Ліверпуль" і в підсумку завоював трофей.

Прогноз William Hill

Коефіцієнт на перемогу "Тоттенхема" в основний час – 4,33. Звитяга ж "Ліверпулю" оцінюється значно менше – 1,88. Нічийний результат, який переведе гру в овертайм має коефіцієнт 3,50.

Цей букмекер дає коефіцієнт 1,50 на те, що "Ліверпуль" підніме чемпіонський кубок над головою. Коефіцієнт на перемогу "Ліверпуля" – 2,62.

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Останні два матчі "червоні" перемагали "шпор" із рахунком 2:1. Коефіцієнт на перемогу "Ліверпуля" в один м'яч – 3,25. Аналогічна ставка на "Тоттенхем" має коефіцієнт аж 9.

Прогноз PariMatch

У чемпіонаті Англії "Ліверпуль" посів друге місце, набравши 97 очок і на 1 пункт поступившись "Манчестер Сіті", тому кубок Ліги чемпіонів – головне завдання команди Юргена Клоппа. Коефіцієнт на здобуття "Ліверпуля" кубка – 1,41. Менше букмекери вірять у те, що у фіналі переможе "Тоттенхем – 2,80.

Матчі за участю "Тоттенхему" та "Ліверпуля" має завжди багато голів. Коефіцієнт на те, що голи будуть забиті в обох таймах – 1,68. Також коефіцієнт на гол у першому таймі – 1,37, а у другому – 1,19.

Прогноз Фаворит Спорт

У "Фаворит Спорт" перемога "Ліверпулю" теж має коефіцієнт 1,88. А ось звитяга "Тоттенхему" оцінена найбільшим коефіцієнтом – 4,35. Нічия – 3,60.

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Щодо авторів голів, то найбільше шансів відзначитися мають Мохамед Салах з "Ліверпулю" і Садіо Мане з "Тоттенхему" – коефіцієнти 2,45 і 2,55 відповідно.

Фінал Ліги чемпіонів сезону 2018/19 між "Тоттенхемом" і "Ліверпулем" відбудеться у суботу, 1 червня. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. Відео голів та огляд матчу читайте на сайті Спорт 24.

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