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Зінченко отримав вилучення у матчі проти "Тоттенхему", "шпори" одразу після цього забили – відео

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Тоттенхем – Манчестер Сіті результат

Українець Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі "Манчестер Сіті" на матч проти "Тоттенхема". Але став антигероєм матчу.

У першому таймі між командами була запекла боротьба. Однак попри численні спроби, жодній з команд відзначитися не вдалося.

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Хоча на 40-й хвилині "МанСіті" отримав право на пенальті. При цьому що призначили 11-метровий лише після підказки асистентів з VAR. Пробивати пішов Гюндоган, але Льоріс вгадав напрям удару. Першим на м'ячі опинився Стерлінг, але він впав, коли до м'яча намагався дотягнутися воротар. Після цього між футболістами розпочалася сутичка. Гравці "Манчестер Сіті" почали доказувати, що в цьому моменті було порушення. Натомість футболісти "Тоттенхема" намагалися довести, що Стерлінг симулював, і повинен отримати жовту картку за це. Для гравця "містян" вона стала б друга в матчі.

Відео незабитого пенальті

Закінчилося все тим, що жовті картки отримали Алдервейрелд у "Тоттенхема" та Зінченко у "МанСіті".

А у другому таймі на 60-й хвилині Зінченко заробив другу жовту картку у матчі. Тож він достроково покинув поле. А після цього "Тоттенхем" таки забив. Після розіграшу кутового Лукас навісив у штрафний майданчик, де новачок "шпор" Бергвейн відправив м'яч за лінію воріт суперника.

Відео голу Бергвейна

А вже на 71-й хвилині Сон забив другий гол у матчі.

Відео голу Сона

Матч так і закінчився перемогою "Тоттенхема" 2:0. "Шпори" залишилися на п'ятому місці. Натомість "МанСіті" й надалі другий, а відставання від лідера "Ліверпуля" тепер складає 22 очки за 13 турів.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Новини Спорту Олександр Зінченко Манчестер Сіті Футбол
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