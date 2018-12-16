"Тоттенхем" не підписав жодного гравця за два трансферних вікна та увійшов в історію
"Тоттенхем" не підписав жодного футболіста в трансферне вікно, яке закрилося 31 січня в Англії.
Керівництво "Тоттенхема" може бути цілком задоволене наставником лондонців Маурісіо Почеттіно, адже фахівець турбується за бюджет клубу. Протягом 2-х трасферних вікон "шпори" не придбали жодного гравця.
Читайте також: "Шахтар" зіткнувся із серйозними кадровими втратами, Фонсека перевірить нових гравців
Таким чином, "Тоттенхем" став першим клубом в історії англійської Прем'єр-ліги, який обійшовся без новачків в два трансферних періоди підряд.
Цікаво, що при цьому взимку команду покинули два півзахисника Мусса Дембеле і Жорж-Кевін Нкуду.
Підопічні Маурісіо Почеттіно займають третє місце в турнірній таблиці АПЛ і навіть претендують за більш високі місця.
Вибір редакції
-
Maroon 5, Тревіс Скотт і Big Boi стали зірками Super Bowl 2019: ефектні фото та відео виступів4 лютого , 13:01
-
Справа Еміліано Сала: рятувальникам на дні Ла-Маншу вдалося виявити фрагменти зниклого літака4 лютого , 00:01
-
Помер коментатор Сергій Дерепа: його колега Сергій Савелій пригадав понад 40 років дружби28 січня , 00:45