"Тоттенхем" не підписав жодного гравця за два трансферних вікна та увійшов в історію

107 Читать новость на русском
"Тоттенхем" не підписав жодного гравця за два сезони
"Тоттенхем" не підписав жодного гравця за два сезони / Getty Images

"Тоттенхем" не підписав жодного футболіста в трансферне вікно, яке закрилося 31 січня в Англії.

Керівництво "Тоттенхема" може бути цілком задоволене наставником лондонців Маурісіо Почеттіно, адже фахівець турбується за бюджет клубу. Протягом 2-х трасферних вікон "шпори" не придбали жодного гравця.

Читайте також: "Шахтар" зіткнувся із серйозними кадровими втратами, Фонсека перевірить нових гравців

Таким чином, "Тоттенхем" став першим клубом в історії англійської Прем'єр-ліги, який обійшовся без новачків в два трансферних періоди підряд.

Цікаво, що при цьому взимку команду покинули два півзахисника Мусса Дембеле і Жорж-Кевін Нкуду.

Підопічні Маурісіо Почеттіно займають третє місце в турнірній таблиці АПЛ і навіть претендують за більш високі місця.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
сьогодні
9990
Теги: Футбол Спорт Тоттенхем
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Біатлон: Українські збірні помітно регресували в Кубку націй після провалу в естафетах
16 грудня 2018 19:43 Біатлон: Українські збірні помітно регресували в Кубку націй після провалу в естафетах
388
Нападника, яким цікавилося "Динамо", продадуть тільки в Європу
16 грудня 2018 19:07 Нападника, яким цікавилося "Динамо", продадуть тільки в Європу
1030
Іспанському футболісту вдався диво-гол з центру поля: відео
16 грудня 2018 18:28 Іспанському футболісту вдався диво-гол з центру поля: відео
4831
Ломаченку пропонують найбільший гонорар у кар'єрі за бій з британцем
16 грудня 2018 17:54 Ломаченку пропонують найбільший гонорар у кар'єрі за бій з британцем
2825
Гравці "Динамо" відправилися на відпочинок в екзотичні країни
16 грудня 2018 17:20 Гравці "Динамо" відправилися на відпочинок в екзотичні країни
771
Біатлон: Шведам нема рівних в естафеті, українці зі слабкою швидкістю тільки 16-ті
16 грудня 2018 16:23 Біатлон: Шведам нема рівних в естафеті, українці зі слабкою швидкістю тільки 16-ті
206
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук