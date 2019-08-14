Трагічна загибель Еміліано Сали: з'явилися нові подробиці

З'явилися нові деталі трагічної загибелі футболіста Еміліано Сали. Загиблий екс-форвард французького "Нанта" Еміліано Сала разом з пілотом, які розбилися у січні, зазнали впливу небезпечних газів.

Видання BBC повідомляє, що токсикологічні тести на тілі Сали показали, що рівень СО в його крові був надто високим.

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Кров Сали містила рівень CO (карбоксигемоглобін, який утворюється в еритроцитах при контакті з окисом вуглецю) 58%. На цьому рівні симптоми передбачають судоми, втрату свідомості й серцевий напад.

Сайт відділу розслідування авіаційних подій Великої Британії відзначає, що рівень COHb більший, аніж 50% у здорової людини вважається потенційно смертельним.

BBC також інформує, що футболіст зазнав впливу чадного газу ще до краху літака. Пілот Дейв Ібботсон, якого досі не вдалося виявити, ймовірно також піддався дії чадного газу.

Що сталося з Еміліано Салою?

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