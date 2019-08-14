Трагічна загибель Еміліано Сали: з'явилися нові подробиці
З'явилися нові деталі трагічної загибелі футболіста Еміліано Сали. Загиблий екс-форвард французького "Нанта" Еміліано Сала разом з пілотом, які розбилися у січні, зазнали впливу небезпечних газів.
Видання BBC повідомляє, що токсикологічні тести на тілі Сали показали, що рівень СО в його крові був надто високим.
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Кров Сали містила рівень CO (карбоксигемоглобін, який утворюється в еритроцитах при контакті з окисом вуглецю) 58%. На цьому рівні симптоми передбачають судоми, втрату свідомості й серцевий напад.
Сайт відділу розслідування авіаційних подій Великої Британії відзначає, що рівень COHb більший, аніж 50% у здорової людини вважається потенційно смертельним.
BBC також інформує, що футболіст зазнав впливу чадного газу ще до краху літака. Пілот Дейв Ібботсон, якого досі не вдалося виявити, ймовірно також піддався дії чадного газу.
Що сталося з Еміліано Салою?
- Увечері 21 січня над Ла-Маншем зник літак з аргентинським футболістом Еміліано Салою. Він направлявся з Нанта у Кардіфф, де підписав рекордний контракт з місцевою командою.
- Перед зникненням пілот літака просив про екстрену посадку.
- Після повідомлення про зникнення літака, було розпочато рятувальну операцію. Однак вона ускладнювалася через погані погодні умови, а також через те, що область пошуків була доволі великою.
- 24 січня поліція офіційно припинила операцію з пошуків зниклого літака. Причиною стало те, що шансів знайти вцілілими Еміліано Салу та Дейва Ібботсона майже не було.
- Після цього пошуками зайнялися приватні рятувальники. Вони й виявили уламки літака. У четвер, 7 лютого, рятувальники змогли витягти тіло з уламків затонулого в Ла-Манші літака.
- У п'ятницю, 8 лютого, поліція підтвердила, що тіло, яке було виявлене на борту затонулого літака та підняте на поверхню – це 28-річний аргентинський футболіст. Тіло пілота Дейва Ібботсона досі не вдалося виявити.
- 11 лютого експерти назвали причину смерті Еміліано Сали.