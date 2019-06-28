Трансфер Маліновського в італійський клуб несподівано призупинили

Трансфер півзахисника "Генка" Руслана Маліновського призупинили. Футболіст збірної України мав перейти в італійську "Сампдорію".

Сайт італійського журналіста Альфредо Педуллі повідомляє, що головний тренер "Сампдорії" Еусебіо Ді Франческо уповільнює перехід півзахисника.

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Італійський фахівець вважає хавбека "Наполі" Сімоне Верді пріоритетним трансфером. Інформації, що тренер взагалі відмовився від кандидатури Малиновського, немає.

Спорт24 повідомляв, що Маліновський дав згоду на перехід з "Генку" в "Сампдорію". Тепер між собою повинні домовитися клуби. За інформацією сайту Джанлуки ді Марціо, "Сампдорія" зробила пропозицію бельгійцям у розмірі 12 мільйонів євро.

Також інтерес до українця проявляє іспанська "Валенсія", яка купила голкіпера "Барселони".

ЗМІ повідомляли про можливий перехід Маліновського в італійську "Аталанту". Але клуби не змогли домовитися через суму трансферу: "Генк" вимагав 20 мільйонів євро, коли італійці назвали суму завищеною.

Сам Маліновський звинуватив "Генк" у брехні. Українець розчарований діями клубу, який не хоче його відпускати в "Аталанту".

У минулому сезоні Маліновський зіграв 51 матч за "Генк" у всіх турнірах і став у його складі чемпіоном Бельгії. В активі Руслана 16 голів і 16 результативних передач.