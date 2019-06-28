Трансфери команд УПЛ: офіційно

Дванадцять українських футбольних клубів, які наступного сезону виступлять в УПЛ, розпочали трансферну кампанію. І поки деякі переходи на рівні слухів, є й підтверджені трансфери. І деякі з них доволі неоднозначні.

У цьому матеріалі буде лише офіційна інформація про підтверджені трансфери. Ніяких чуток. Хто прийшов і хто пішов. Куди чи звідки та за скільки. При цьому ще є клуби, які нікого не підписали. А ковалівський "Колос" поки нікого не відпустив та не підписав.

Варто нагадати, що в нас можна стежити за трансферами українських клубів і онлайн.

Умовні позначення: вр. – воротар, зх. – захисник, пз. – півзахисник, нп. – нападник, ор. – оренда, п.ор. – повернення з оренди, тр. – повноцінний трансфер, в.а. – вільний агент, з.к. – закінчив кар’єру.

Шахтар

Прийшли: зх. Додо (португальська "Віторія Гімірайшн", п.ор.), пз. Олександр Піхальонок, ("Маріуполь", п.ор.) нп. Данило Сікан ("Маріуполь", п.ор.), нп. Владислав Кулач ("Олександрія", п.ор.)

Пішли: вр. Олег Кудрик ("Карпати", ор.), зх. Олег Данченко (російський "Рубін", в.а.), зх. Іван Ордець (російське "Динамо", в.а.), зх. Віктор Корнієнко ("Маріуполь", ор.), зх. Сергій Вакуленко ("Карпати", тр.), пз. Максим Чех ("Шахтар", ор.), Олексій Кащук ("Шахтар", ор.), пз. Данило Ігнатенко (угорський "Ференцварош", ор.), пз. Дмитро Топалов ("Маріуполь", ор.), пз. Іван Петряк (угорський "МОЛ Віді", тр.), нп. Олександр Зубков (угорський "Ференцварош", ор.),

Динамо

Прийшли: зх. Абдул Кадірі Мохаммед (австрійська "Аустрія", тр), пз. Олександр Караваєв ("Зоря", тр.)

Пішли: вр. Артур Рудько (кіпрський "Пафос", в.а.), зх. Микола Морозюк (турецький "Різерспор", в.а.) зх. Богдан Михайличенко ("Зоря", тр.), пз. Сергій Булеца ("Дніпро-1", ор.), нп. В'ячеслав Супряга ("Дніпро-1", ор.)

Олександрія

Прийшли: пз. Валерій Лучкевич (бельгійський "Стандарт", тр.), пз. Максим Третьяков (словацький "ДАК", тр.), нп. Денис Безбородько ("Десна", тр.)

Пішли: вр. Владислав Леванідов (в.а.), зх. Андрій Цуріков (чеський "Яблонець", в.а.), зх. Станіслав Микицей (в.а.), пз. Артем Полярус (російські "Хімкі", в.а.), пз. Денис Дедечко (російський "Тамбов", тр.), нп. Владислав Кулач ("Шахтар", п. ор.), нп. Віталій Пономар (в.а.).

Маріуполь

Прийшли: зх. Віктор Корнієнко ("Шахтар", ор.), пз. Максим Чех (Шахтар", ор.), пз. Олексій Кащук ("Шахтар", ор.).

Пішли: зх. Бесір Демірі (словацька "Жиліна", в.а.), пз. Данило Ігнатенко ("Шахтар", п.ор.), пз. Олександр Піхальонок, ("Шахтар", п.ор.) н. Данило Сікан ("Шахтар", п.ор.), н. Олександр Зубков ("Шахтар", п.ор.),

Зоря

Прийшли: зх. Богдан Михайличенко ("Динамо", тр.), зх. Олександр Тимчик ("Динамо", ор.).

Пішли: пз. Олександр Караваєв ("Динамо", тр.), пз. Артем Гордієнко (молдовський "Шариф, в.а.), нп. Леонардо (португальський "Спортінг", п.ор).

Львів

Прийшли: поки нікого

Пішли: зх. Вадим Парамонов (в.а.), пз. Муріло Кадіна (в.а.), нп. Кауе да Сілва (бразильський "Палмайрас", п.ор.),

Ворскла

Прийшли: вр. Данило Канівцев ("Металіст 1925", п.ор.).

Пішли: вр. Богдан Шуст ("Інгулець", в.а.), зх. Ардін Даллку (в.а), зх. Олександр Чижов (з.к.) пз. Олександр Кобахідзе ("Дніпро-1", в.а.), нп. Ніколас Карека (бразильський "Греміо", п.ор.).

Десна

Прийшли: зх. Артур Западня ("Волинь", в.а.), зх. Віталій Приндета (російський "СКА-Хабаровськ", в.а.), пз. Владислав Калітвінцев ("Арсенал-Київ", в.а.).

Пішли: зх. Темур Парцванія (в.а.), зх. Андрій Слінкін (в.а.), зх. Дмитро Нємчанінов (в.а.), зх. Сергій Люлька (в.а.), пз. Михайло Козак (в.а.), нп. Михайло Сергійчук (в.а.)

Олімпік

Прийшли: поки нікого

Пішли: вр. Костянтин Махновський (латвійський "Вентспілс", в.а.), пз. Олексій Гай (в.а.).

Карпати

Прийшли: в. Олег Кудрик ("Шахтар", ор.), зх. Олег Веремієнко ("Калуш, п.ор.), зх. Франьом Прце (кіпрська "Омонія", тр.), зх. Сергій Вакуленко ("Шахтар", тр.), пз. Назар Вербний ("Рух", п.ор.), пз. Максим Грисьо ("Рух", п.ор.), нп. Ігор Карпенко ("Волинь", п.ор.)

Пішли: зх. Папа Гуйє (в.а), зх. Денис Мірошниченко ("Олександрія", в.а), пз. Сергій Мякушко (в.а.), пз. Карім Йода (в.а.), нп. Роман Дебелко (в.а.).

Дніпро-1

Прийшли: пз. Олександр Кобахідзе ("Ворскла", в.а.), пз. Сергій Булеца ("Динамо", ор.), нп. В'ячеслав Супряга ("Динамо", ор.).

Пішли: зх. Зураб Очігава (в.а.), зх. Сергій Чеботаєв (в.а.), пз. Сергій Панасенко (в.а.), пз. Юрій Бровченко (в.а.), нп. Орест Кузик (в.а.).

Колос

Прийшли: поки нікого

Пішли: поки нікого