Травмована Світоліна опублікувала зворушливий мотиваційний ролик: відео

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / Фото з відкритих джерел

Перша ракетка України Еліна Світоліна зараз відновлюється після травми та наполегливо готується до наступних змагань.

Українка записала мотиваційний відеоролик, який розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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Одна з найкращих порад, яку я коли-небудь отримувала, що стосується всіх аспектів життя, звучала так: "Коли дуже важко, розділи все на найдрібніші шматочки, а потім – добивайся їх". День за днем. Поступово. Це не важка робота, це дисципліна. Процес подолання перешкод – ось, що рухає мною. Дізнатися, чи можу я це зробити,
– сказала Еліна, показуючи при цьому, як готується до повернення на корт.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

️ #MondayMotivation

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

У рейтингу WTA Еліна Світоліна втрималася на 6 позиції, проте для того, щоби не опуститися нижче, варто успішно виступити у найближчих тенісних турнірах. І, судячи з цього ролику, Еліна Світоліна націлена на успіх.

Спорт 24 писав, що Еліна Світоліна знялася зі змагань на грунтових кортах в Штутгарті, де в минулому році дійшла до чвертьфіналу. Вона і досі відновлюється після травми.

Інша українка Леся Цуренко не змогла подолати стартовий раунд на турнірі Porsche Tennis Grand Prix у Штутгарті. У першому ж матчі вона поступилася німці Лаурі Зігемунд.

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Теги: Новини Спорту Спорт Еліна Світоліна Теніс
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