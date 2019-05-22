Травмований Усик дав перше інтерв'ю за тривалий час

Володар титулів чемпіона світу за версіями WBC, WBO, IBF у важкій вазі (до 90,7 кг) українець Олександр Усик дав інтерв'ю західним ЗМІ під час візиту на кінофестиваль в Каннах.

Усик, який через травму не зможе у травні дебютувати у суперважкій вазі, розповів, як розпочиналася його кар'єра.

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Я в 15 років прийшов у зал. Мене в перший же день м'яко кажучи трохи побив інший хлопець і єдине бажання займатися боксом було через жагу йому помститися, але потім ця помста переросла у щось інше. Я просто полюбив цей вид спорту. Чомусь я вирішив, що саме цим видом спорту я повинен займатися і повинен досягти в ньому якихось результатів,

– цитує Усика vRINGe.

Також Олександр розповів про любительський бокс та команду, яку створив Анатолій Ломаченко. За словами Усика, Анатолій Ломаченко батько й учитель для нього.

Він – батько і вчитель, і залишається ним до цього дня. Буває життєва ситуація, коли ти не знаєш, як вчинити: зробити крок назад або крок вперед, або розвернутися. Слава богу, що є така людина, з якою можна порадитися. Він однозначно підведе до того, що ти повинен зробити цей крок. Він не буде тобі радити, як це робити. Він підведе тебе до того, щоб ти почав робити цей крок. Він підведе до того, що, якщо не ти, то ніхто тобі не допоможе. Я так подумав і зрозумів, що так, дійсно,

– резюмував Усик.

Дебютний поєдинок Усика у суперважкій вазі проти Карлоса Такама був запланований на 25 травня в американському Оксон-Хіллі. Однак його довелося перенести на невизначений термін. І загалом не відомо, чи він точно відбудеться. Адже Карлос Такам може провести бій проти Майкла Хантера 25 травня.

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