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"Треба було думати": ексгравець збірної України назвав помилкою перехід в російський клуб

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Євген Селезньов
Євген Селезньов / twitter.com/BursasporSk

Нападник турецького "Бурсаспора" Євген Селезньов розповів про своє ставлення до української мови і назвав свою найбільшу помилку в житті.

Селезньов заявив, що шкодує про свій трансфер в російську "Кубань" в 2016 році. Слова футболіста цитує Tribuna.com.

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Перехід в "Кубань"? Це був мій вибір. Або я повинен перед кимось звітувати, куди мені йти? Я сам роблю вибір і сам за нього відповідаю. Я не знаю, як вони сприйняли. У них запитайте. Мені слова ніхто не говорив. Давайте не будемо про "Кубань", це одна з найбільших моїх помилок в житті. Треба було думати головою,
– сказав екснападник збірної України.

Селезньов також згадав, як в Україні реагували на його трансфер в російський клуб:

"Просто були ось ці приколи про"сім'ю годувати", звинувачення деяких людей, що я не українець, що сім'ю на Майдані розстріляють. Спробуй, розстріляй. За що? За те, що мені треба було гроші дістати? За те, що у мене півтора мільйона немає? Я іноді починаю трохи заводитися, це не зовсім правильно. Але мені ніхто не може сказати слово, що я не українець. Я більше українець, ніж половина українців".

Євген відповів на питання, чому він у відеоролику підтримав будівництво академії "Руху" українською мовою.

"Ви думаєте, я не розумію українську мову? Я не розмовляю нею у повсякденному житті, тому що я не хочу. Яка різниця, якою мовою я розмовляю? Відеоролик був українською, бо це на підтримку Григорія Козловського. Я знаю, як він ставиться до України. Моя українська не ідеальна, але я нормально нею розмовляю. Я просто не розумію, коли людей ділять за мовною ознакою. Для мене незрозуміло трохи інше: коли кричать, стрибають, співають, що ми українці, а насправді роблять все проти України", – підсумував він.

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Додамо, що Селезньов провів у "Кубані" півсезону, після чого розірвав контракт з клубом з обопільної згоди сторін.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Українська мова Новини Росії Новини Спорту Євген Селезньов Футбол Спорт
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