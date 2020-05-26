Тренер збірної Росії зі змішаних єдиноборств затриманий за підозрою в організації вбивства

Тренер російського бійця змішаних єдиноборств Магомеда Ісмаїлова (16 перемог, 2 поразки, 1 нічия) 35-річний Володимир Осія заарештований за підозрою в організації вбивства.

На початку червня минулого року в Солнечногорську (Московська область) трьома пострілами був убитий директор місцевого торгового центру Микола Леонов. Про це повідомляє телеграм-канал 112.

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По гарячих слідах поліція затримала дружину убитого як головну підозрювану в організації вбивства, але в міру розслідування і появи нових деталей були заарештовані Осія і ще четверо співучасників. Всі підозрювані дають свої показання в слідчому комітеті.

Що відомо про Володимира Осію?

Осія є тренером російського бійця ММА Магомеда Ісмаїлова, вони працюють разом понад десяти років. Спочатку Осія тренував Ісмаїлова в бойовому самбо.



Володимир Осія та Магомед Ісмаїлов

Під керівництвом фахівця Ісмаїлов ставав чемпіоном Росії і чемпіоном світу з цієї дисципліни. У 2012 році Ісмаїлов став першим чемпіоном Росії зі змішаних єдиноборств.

Крім того, Осія є тренером Анатолія Малихіна, Армена Гуляна і Алі Абдулхалікова. У 2019 збірна Росії під керівництвом Володимира Осії стала чемпіоном світу зі змішаних єдиноборств.