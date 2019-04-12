Тренер "Баварії" прокоментував бійку зіркових футболістів на тренуванні

Наставник мюнхенської "Баварії" Ніко Ковач під час прес-конференції прокоментував бійку між двома зірковими футболістами клубу – Кінгслі Команом та Робертом Левандовським.

У четвер, 11-го квітня, під час тренування німецької "Баварії" між двома футболістами клубу виникла суперечка. Вирішувати її вони вирішили кулаками.

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За інформацією відразу декількох ЗМІ, причиною бійки стало те, що поляк незадоволений тим, як Коман викладається на тренуваннях. Також Левандовському не подобається те, що француз занадто часто використовує дриблінг у своїй грі.

Коман надзвичайно травматичний футболіст, тому уникає боротьби. Можливо, саме це не сподобалося польському форварду на тренуванні.

Водночас тренер німців Ніко Ковач заявив, що обидва футболісти шкодують про свою поведінку.

Я говорив з ними після тренування. Обидва вибачилися, і вони шкодують про свою поведінку. Штрафів не буде, це питання вже вирішено. На тренуваннях є емоції,

– сказав Ковач.

Наступний матч "Баварія" проведе у неділю, 14-го квітня, проти "Фортуни". Наразі мюнхенці лідирують у чемпіонаті й випереджають "Боруссію" Д на 1 бал.

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