Тренер чемпіона IBF переживає, що його боксера змусять битися з Ломаченком

Тренер новоспеченого чемпіона світу за версією IBF в легкій вазі Річарда Коммі Андре Розьє стурбований, що його підопічного можуть змусити вийти в ринг з травмою. Ганцю вже в квітні потрібно провести бій з українцем Василем Ломаченком.

Тренер Коммі розповів, що його підопічний травмував руку в бою за вакантний титул IBF проти Іси Чанієва.

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"Збираємося у вівторок відвідати лікаря, побачимо що той скаже. Всі тепер підштовхують Річарда, після того, як він тільки-що зробив в рингу свою роботу. Але у нього болить рука. І я не знаю, наскільки це серйозно. Знаю, у нього раніше були такі ж травми. І знаю, що він пошкодив руку тоді, коли потрапив Чанієву у верхню частину голови. Можливо це посилило ті проблеми з рукою, які були раніше", – цитує тренера BoxingTalk.

Андре Розьє переживає, що Річарда змусять у квітні вийти в ринг з травмою.

Так, я з цього приводу реально турбуюся. Нехай усім іншим не буде діла до Коммі, але точно не мені. Він відмінний боєць і дуже видовищний. Бій тривав трохи більше одного раунду, але навіть цього вистачило, щоб всі зрозуміли, наскільки він яскравий боєць. Його рука боліла і до бою з Чанієвим, але, здавалося, що нікому немає до цього ніякого діла. Всіх цікавить тільки наступний бій, з Ломаченком. Це мене просто вражає. Таке може відбуватися тільки в боксі,

– зазначив Розьє.

Після інтерв'ю Розьє джерело додало невелике доповнення від тренера. Виявляється, той розмовляв з промоутером Коммі Лу Дібеллою й отримав гарантії, що ніхто не змусить травмованого бійця виходити в ринг.

"Я поговорив з Дібеллою, – цитує BoxingTalk Розьє. – Радий бачити, що він не з тих, хто думає тільки про заробіток. Я тепер не сумніваюся, що він на 100% на стороні Річарда".

Після впевненої перемоги над Чанієвим Коммі мав провести бій з Ломаченком, оскільки українець давно проявляє бажання завоювати пояс IBF. Та тепер цей бій під загрозою зриву.

За таких обставин Ломаченко, як альтернативний варіант, може провести обов’язковий захист титулу WBA проти Ентоні Кролли. Однак переговори із британцем мають усі шанси зайти в глухий кут. На заваді поєдинку можуть стати підкилимні ігри промоутерів боксерів Боба Арума та Едді Хірна.

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