Тренер "Динамо" прокоментував травму Соля

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Олександр Хацкевич
Олександр Хацкевич / sputnik.by

Головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич поспілкувався з журналістами після перемоги над чернігівською "Десною" в чемпіонаті України.

Наставник киян прокоментував ситуацію з Франом Солем, який зазнав ушкодження.

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"Важка гра, але тримали матч під контролем, створювали моменти. Біля наших воріт моменти виникали тільки після стандартів. Заробили 3 очки своєю грою і самовіддачею", – цитує Хацкевича Tribuna.com.

"(Ситуація з Солем, – Спорт24), на жаль, дуже важка", – зазначив тренер киян.

В одному з ігрових моментів Соль невдало приземлився на газон. Після чого вже не зміг підвестися. Гравець весь час тримався за плече. А коли його виводили за межі поля, кричав від болю.

Уже 7-го березня "Динамо" в Лондоні гратиме проти "Челсі" в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи.

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Теги: Спорт Футбол Динамо
Джерело: 24 Канал
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