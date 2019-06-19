Тренер "Дніпро-1" підтвердив оренду двох чемпіонів світу з "Динамо"

Головний тренер "Дніпро-1" Дмитро Михайленко підтвердив, що його команда орендує двох гравців київського "Динамо". Мова йде про нападника Владислава Супрягу та півзахисника Сергія Булецу. Вони стали чемпіонами світу у складі збірної України U-20

"Щодо "Дніпра-1", то в нас є домовленість повернути Влада Супрягу, так як і Сергія Булецу, в оренду на один сезон. Досягнута домовленість з самими хлопцями та керівництвом динамівського клубу, тому це взаємовигідна співпраця, яка принесе користь, передусім, хлопцям, а також команді "Дніпро-1", – заявив Дмитро Михайленко.

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Варто зазначити, що Супряга лише влітку 2018 року перейшов до "Динамо" якраз з "Дніпро-1". Однак сума трансферу так і не була озвучена. Хоча ходили чутки, що кияни заплатити за нападника до 6,5 мільйонів євро.

Щодо Булеци, то гравець поки немає досвіду виступів на дорослому рівні. До цього гравець виступав лише за юнацькі (U-19) та молодіжні (U-21) команди "Динамо".