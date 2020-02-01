Тренер Гвоздика розповів, коли українець повернеться на ринг

Ексчемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) планує повернення в ринг на червень 2020 року.

Тренер спортсмена Тедді Атлас у інтерв'ю BoxingScene розповів, що бій попередньо запланований на червень, проте ні суперника, ні місце і дату проведення поєдинку не назвав.

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У лютому Атлас має намір провести з Гвоздиком невеликий тренувальний табір в Нью-Йорку, щоб боксер залишався в тонусі.