Тренер Гвоздика розповів, коли українець повернеться на ринг
Ексчемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) планує повернення в ринг на червень 2020 року.
Тренер спортсмена Тедді Атлас у інтерв'ю BoxingScene розповів, що бій попередньо запланований на червень, проте ні суперника, ні місце і дату проведення поєдинку не назвав.
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У лютому Атлас має намір провести з Гвоздиком невеликий тренувальний табір в Нью-Йорку, щоб боксер залишався в тонусі.
- Свій останній бій Гвоздик програв росіянину Артуру Бетербієву (15-0, 15 КО) і втратив чемпіонський титул.
- Нещодавно Олександр Гвоздик на своїй офіційній сторінці в Instagram опублікував фото з тренування. Українець підписав фото словами "в очікуванні новин".
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