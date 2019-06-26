Тренер клубу УПЛ відмовився брати легіонерів на підготовчі збори

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Віктор Скрипник
Віктор Скрипник / ФК "Зоря"

Головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник визначився з футболістами, які вирушать на перший збір команди в Словенії.

За інформацією Football.ua, в списку гравців не знайшлося місця легіонерам, причини такого рішення тренерського штабу невідомі.

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За бортом залишилися воротар Луїс Феліпе, півзахисники Матеус і Сілас, форварди Неманья Іванович і Леонардо, а також кілька українських гравців. Повний список гравців, які вирушать на збір до Словенії, "Зоря" оголосить 27 червня.

"Зоря" проведе перший підготовчий збір в словенському місті Птуй, куди відправиться 27 червня і пробуде там до 12 липня.

Спорт 24 писав, що 31 травня "Зоря" залишилася без головного тренера. Контракт клубу з Юрієм Вернидубом був розірваний за обопільною згодою сторін. Луганчани завершили сезон в УПЛ на 5 місці і зіграють в Лізі Європи.

Після Вернидуба "Зорю" очолив Віктор Скрипник. Контракт підписаний на 3 роки. Презентація Скрипника в якості нового головного тренера "Зорі" відбудеться 18 липня в Запоріжжі на "Славутич-Арені".

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол ФК Зоря
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