Тренер "Мілана" жорстко покарав команду через спізнення гравця на тренування

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Тренер "Мілана" жорстко покарав команду через спізнення гравця на тренування

Головний тренер італійського "Мілана" Дженнаро Гаттузо на п'ять днів закрив усю команду на тренувальній базі. Так він покарав футболістів через спізнення на тренування гравця Тьємуе Бакайоко.

Бакайоко запізнився на тренування команди більше, чим на годину. Тим самим він дуже розізлив головного тренера. Через це Гаттузо вирішив закрити команду на базі до наступного матчу. Про це він повідомив їм за участі спортивного директора Леонардо. Відтак наступні п'ять днів футболісти не зможуть покинути базу команди. Це буде гра проти "Болонії" у понеділок, 6 травня.

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За даними Sky Sport Italia, футболісти намагалися опротестувати це рішення, але Гаттузо настояв на своєму.

Також чималий штраф очікує і на винуватця – Бакайоко оштрафують. Також тепер під питанням викуп його контракту у лондонського "Челсі".

Мілан поки посідає сьоме місце у чемпіонаті Італії. Команда має 56 очок. Стільки ж у "Торіно", яке посідає шосте місце, яке дає право на участь у кваліфікації Ліги Європи. П'ята "Рома" має 58 очок. "Аталанта", яка розмістилася на четвертій сходинці, випереджає "Мілан" на три очки. Саме четверте місце дає право зіграти у Лізі чемпіонів наступного сезону.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Мілан
Джерело: 24 канал
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