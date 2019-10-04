Тренер "Мілану" Джампаоло відмовився самостійно звільняти місце для Шевченка

224 Читать новость на русском
Марко Джампаоло
Марко Джампаоло / Фото з відкритих джерел

На тлі чуток про можливе звільнення з "Мілана" наставника Марко Джампаоло і призначення Андрія Шевченка, сам тренер заявив, що нікуди не піде.

Наставник не має наміру залишати команду і піде тільки в тому випадку, якщо його звільнять.

Читайте також: Якщо в "Мілані" підуть на умови Шевченка – він зможе побудувати команду високого рівня, – Безус

"Ми продовжуємо працювати над поліпшенням ситуації. Піти у відставку? Ніколи. Це означає, що я здався, а я ніколи не здаюся", – заявив Джампаоло.

"Мілан" невдало стартував у чемпіонаті під керівництвом Марко Джампаоло: в 6 стартових турах команда набрала 6 очок і забила лише 4 голи. У суботу, 5 жовтня, "россонері" на виїзді зустрінуться з "Дженоа".

Такі результати викликали чутки про можливе призначення тренером Андрія Шевченка, який працює зі збірною України.

Раніше Спорт24 у власному матеріалі розібрав декілька моментів, чому наразі Андрію Шевченко не варто очолювати "Мілан".

blog_ava
Падіння вантажного літака Ан12 під Львовом: усе, що відомо
сьогодні
21804
Автор: Вісент Луїс
Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Андрій Шевченко ФК Мілан
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Представлено трейлер фільму Клінта Іствуда "Річард Джуелл" про теракт на Олімпіаді-1996: відео
сьогодні 16:32 Представлено трейлер фільму Клінта Іствуда "Річард Джуелл" про теракт на Олімпіаді-1996: відео
Ігор Саджениця 82
Фанати "Динамо" проведуть акцію 14 жовтня до Дня захисника України
сьогодні 15:33 Фанати "Динамо" проведуть акцію 14 жовтня до Дня захисника України
Ігор Саджениця 57
Як колишній захисник "Зорі" Форстер забив фантастичний гол "Ференцварошу" Реброва: відео
сьогодні 11:35 Як колишній захисник "Зорі" Форстер забив фантастичний гол "Ференцварошу" Реброва: відео
Ігор Саджениця 827
Якщо в "Мілані" підуть на умови Шевченка – він зможе побудувати команду високого рівня, – Безус
сьогодні 08:42 Якщо в "Мілані" підуть на умови Шевченка – він зможе побудувати команду високого рівня, – Безус
Михайло Гема 699
Ліга Європи: результати матчів 3 жовтня
сьогодні 08:20 Ліга Європи: результати матчів 3 жовтня
Ігор Саджениця 2658
Новини
Більше новин
Залиште відгук