Тренер "Мілану" Джампаоло відмовився самостійно звільняти місце для Шевченка

На тлі чуток про можливе звільнення з "Мілана" наставника Марко Джампаоло і призначення Андрія Шевченка, сам тренер заявив, що нікуди не піде.

Наставник не має наміру залишати команду і піде тільки в тому випадку, якщо його звільнять.

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"Ми продовжуємо працювати над поліпшенням ситуації. Піти у відставку? Ніколи. Це означає, що я здався, а я ніколи не здаюся", – заявив Джампаоло.

"Мілан" невдало стартував у чемпіонаті під керівництвом Марко Джампаоло: в 6 стартових турах команда набрала 6 очок і забила лише 4 голи. У суботу, 5 жовтня, "россонері" на виїзді зустрінуться з "Дженоа".

Такі результати викликали чутки про можливе призначення тренером Андрія Шевченка, який працює зі збірною України.

Раніше Спорт24 у власному матеріалі розібрав декілька моментів, чому наразі Андрію Шевченко не варто очолювати "Мілан".