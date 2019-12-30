Тренер "Монтеррея" розплакався після перемоги в чемпіонаті: трофей він присвятив загиблому сину

Тренер мексиканського клубу "Монтеррей" Антоніо Мохамед розплакався, коли його команда стала чемпіоном країни. Ця перемога була важлива для нього, адже він її обіцяв своєї загиблому сину.

Аргентинець Антоніо Мохамед виступав за мексиканський "Монтеррей" у сезоні 1998-2000 раках. Він переходив туди як зірка, однак закріпитися в клубі не зумів.

Однак саме "Монтеррей" був улюбленим клубом його сина Фаріда. Той загинув у 2006 році. Тоді 1 липня на ділянці автобану А4 між Дрезденом і Франкфуртом-на-Майні в Німеччині автомобіль з трьома німцями зумів виїхати на зустрічну смугу та зіткнувся з машиною, в якій перебувало п'ятеро аргентинських уболівальників. За іронією долі поверталися з програного напередодні чвертьфіналу Аргентина – Німеччина.

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Саме в цьому автомобілі і їхав Антоніо Мохамед із сином Фарідом. Футболіст отримав перелом ноги, який загрожував ампутацією. Йому довелося провести 40 днів у лікарні Єни. В результаті лікарі все ж зуміли врятувати ногу. Однак аварія забрала в нього щось набагато більше, ніж здоров'я – протягом декількох днів від отриманих травм помер його дев'ятирічний син Фарід.

У 2015 році Мохамед став головним тренером "Монтеррею". Однак виграти трофей з командою йому не вдалося. 9 жовтня 2019 року він знову повернувся в команду та став з нею переможцем чемпіонату Мексики. Після фінального свистка Мохамед розплакався в пам'ять про сина.



Антоніо Мохамед після перемоги в чемпіонаті Мексики (фото: Eurosport)