Тренер "Наполі" Дженнаро Гаттузо відмовився від зарплати, щоб підтримати звільнених працівників

Італійський "Наполі" заради економії відправив 30 працівників у неоплачувану відпустку. Щоб їх підтримати, від своєї місячної зарплати відмовився головний тренер команди Дженнаро Гаттузо.

Через скасування футбольних матчів в Італії, місцеві клуби зазнають чималих збитків. Серед них і "Наполі". Клуб з Неаполя в березні та квітні відправив 30 працівників у неоплачувані відпустки, залишивши їх, фактично, без грошей.

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Щоб підтримати цих працівників, головний тренер "Наполі" Дженнаро Гатуззо та спортивний директор Крістіано Джунтолі відмовилися від своїх місячних зарплат, пише Football Italia.

При цьому переговори з гравцями про скорочення зарплат тривають як безпосередньо, так і через AIC (Італійська асоціація гравців).

Коронавірус в Італії: головні цифри

Італія стала однієї з країн з найбільшим поширенням інфікованих на коронавірус. Станом на 11 квітня їх в країні понад 147 тисяч осіб (третє місце у світі).

Від COVID-19 в Італії померло 18849 осіб, що є найвищим показником у світі.

Вилікувати від небезпечної інфекції вдалося понад 30 тисяч осіб.

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