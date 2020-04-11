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Тренер "Наполі" Дженнаро Гаттузо відмовився від зарплати, щоб підтримати звільнених працівників

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Дженнаро Гаттузо / Bleacher Report

Італійський "Наполі" заради економії відправив 30 працівників у неоплачувану відпустку. Щоб їх підтримати, від своєї місячної зарплати відмовився головний тренер команди Дженнаро Гаттузо.

Через скасування футбольних матчів в Італії, місцеві клуби зазнають чималих збитків. Серед них і "Наполі". Клуб з Неаполя в березні та квітні відправив 30 працівників у неоплачувані відпустки, залишивши їх, фактично, без грошей.

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Щоб підтримати цих працівників, головний тренер "Наполі" Дженнаро Гатуззо та спортивний директор Крістіано Джунтолі відмовилися від своїх місячних зарплат, пише Football Italia.

При цьому переговори з гравцями про скорочення зарплат тривають як безпосередньо, так і через AIC (Італійська асоціація гравців).

Коронавірус в Італії: головні цифри

  • Італія стала однієї з країн з найбільшим поширенням інфікованих на коронавірус. Станом на 11 квітня їх в країні понад 147 тисяч осіб (третє місце у світі).
  • Від COVID-19 в Італії померло 18849 осіб, що є найвищим показником у світі.
  • Вилікувати від небезпечної інфекції вдалося понад 30 тисяч осіб.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Спорту Наполі Спорт Футбол
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