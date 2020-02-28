Тренер наступного суперника "Шахтаря" в Лізі Європи оцінив силу "гірників"
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Головний тренер "Вольфсбурга" Олівер Гласнер поділився думкою про жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи. Його команда зустрінеться з донецьким "Шахтарем".
На пресконференції перед матчем Бундесліги проти "Уніона" фахівець зізнався, що наступна гра в плей-офф очікується складною.
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"Шахтар" – команда з Ліги чемпіонів з великим міжнародним досвідом. Це буде складне завдання,
– сказав Гласнер.
- Перший матч між "Шахтарем" і "Вольфсбургом" пройде в Німеччині 12 березня. Поєдинок у відповідь відбудеться 19 березня в Харкові.
- "Шахтар" в 1/16 фіналу Ліги Європи обіграв "Бенфіку". Вдома "гірники" перемогли з рахунком 2:1, в Лісабоні команди зіграли внічию 3:3.
- "Вольфсбург" в 1/16 фіналу пройшов "Мальме" з загальним рахунком 5:1. У групі Ліги Європи німці грали з іншим клубом з УПЛ – "Олександрією" (3:1, 1:0).
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