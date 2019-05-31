Тренер "Олександрії" назвав місто, де команда буде грати домашні матчі Ліги Європи

Головний тренер "Олександрії" Володимир Шаран готується до єврокубків і хоче грати в місті, де починалася його футбольна кар'єра.

Шаран заявив, що на 99% команда буде грати домашні матчі групового етапу Ліги Європи у Львові, передає Футбол News.

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Домашні матчі чемпіонату України "Олександрія" проводить в своєму місті на стадіоні "Ніка", однак домашня арена олександрійців не може приймати матчі групового етапу єврокубків. У Львові раніше свої домашні матчі єврокубків проводили "Шахтар" і "Зоря".

"Олександрія" фінішувала на третьому місці в УПЛ, що дозволило команді Шарана напряму вийти в групу Ліги Європи сезону 2019/2020. Для олександрійців це буде перша участь в групі єврокубків в історії.

Загалом, для "Олександрії" це друга участь в Лізі Європи. У 2017 році "Олександрія" поступалась "Хайдуку" та БАТЕ. Ці матчі підопічні Володимира Шарана грали вдома.

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