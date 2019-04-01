Тренер "Сан-Антоніо" оскаженів під час матчу НБА й накинувся на арбітра

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Грегг Попович
Грегг Попович / witter.com/goldmedalmind

Головний тренер баскетбольного клубу "Сан-Антоніо" Грегг Попович був вилучений під час домашнього поєдинку регулярного чемпіонату НБА із "Сакраменто".

70-річного фахівця обурило суддівське рішення у третій чверті, після чого він накинувся на арбітра.

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Суддя довго не думав і вилучив розлюченого наставника "Сан-Антоніо".

Можливо, саме відсутність тренера вплинула на гру господарів, які програли з рахунком 106: 113.

Вилучення тренера "Сан-Антоніо" не перше у цьому сезоні НБА. Раніше за подібний вчинок завчасно пішов відпочивати наставник "Голден Стейт".

Цієї ночі свій матч зіграла команда українського баскетболіста Олексія Леня. "Атланта" на власному паркеті перемогла "Мілуокі" й саме Лень посприяв цьому.

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Теги: Спорт Баскетбол NBA
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