Тренер "Сан-Антоніо" оскаженів під час матчу НБА й накинувся на арбітра
Головний тренер баскетбольного клубу "Сан-Антоніо" Грегг Попович був вилучений під час домашнього поєдинку регулярного чемпіонату НБА із "Сакраменто".
70-річного фахівця обурило суддівське рішення у третій чверті, після чого він накинувся на арбітра.
Дивіться також: Блок-шот українського баскетболіста став окрасою в чемпіонаті Іспанії: відео
Суддя довго не думав і вилучив розлюченого наставника "Сан-Антоніо".
Можливо, саме відсутність тренера вплинула на гру господарів, які програли з рахунком 106: 113.
Вилучення тренера "Сан-Антоніо" не перше у цьому сезоні НБА. Раніше за подібний вчинок завчасно пішов відпочивати наставник "Голден Стейт".
Цієї ночі свій матч зіграла команда українського баскетболіста Олексія Леня. "Атланта" на власному паркеті перемогла "Мілуокі" й саме Лень посприяв цьому.
Вибір редакції
-
Світоліна втратила позиції в оновленому рейтингу WTA, Козлова повернулася в топ-100сьогодні , 09:55
-
Триочковий Леня допоміг "Атланті" перевести матч в овертайм, де вона перемогла "Мілуокі": відео31 березня , 22:58
-
"Ліверпуль" обіграв "Тоттенхем" завдяки курйозному автоголу на останній хвилині зустрічі: відео31 березня , 20:45