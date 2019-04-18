Тренер "Шальке" пояснив, чому не довіряє Коноплянці

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Євген Коноплянка
Євген Коноплянка / Eurosport

Головний тренер німецького "Шальке" Хуб Стевенс розповів, чому український футболіст Євген Коноплянка рідко грає в чемпіонаті Німеччини.

Саме через відсутність ігрової практики Євген Коноплянка планує в літнє міжсезоння покинути "Шальке".

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За словами наставника "кобальтових", українець не потрапляє до стартового складу через тактику.

Коноплянка не потрапляє до складу через тактику. Він добре тренується. Але подивіться на нашу організацію гри, ви все зрозумієте,
– цитує Стевенса Ruhr24.

Коноплянка останній раз грав за "Шальке" 3 квітня, після цього в заявку не потрапляв. Всього в поточному сезоні українець провів 20 матчів, забив 1 гол і зробив 1 результативну передачу.

Контракт Коноплянки із зарплатою в 5 мільйонів євро в рік буде чинний до кінця сезону 2019/2020.

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Теги: Футбол Спорт Шальке Євген Коноплянка
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