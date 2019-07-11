Тренер Світоліної дав прогноз на матч проти Халеп за фінал Вімблдону

178 Читать новость на русском
Сімона Халеп – Еліна Світоліна
Сімона Халеп – Еліна Світоліна / twitter.com/WTA_insider

Тренер Еліни Світоліної британець Ендрю Беттлс оцінив майбутній поєдинок українки проти Сімони Халеп. Тенісистки зійдуться у битві за фінал Вімблдону 2019.

За словами Беттлса, Світоліній вдалося знайти свою форму на тренуваннях за декілька днів до старту Вімблдону.

Читайте також: Світоліна – Халеп: відомий експерт оцінив шанси українки вийти у фінал Вімблдону

У матчі Світоліної з екс-першою ракетою світу Халеп британець очікує боротьбу на задній лінії.

Матч з Сімоною Халеп в 1/2 фіналу передбачає довгі обміни ударами, вони обидві добре грають на задній лінії. Важливо буде, хто з них зможе підвищити свій рівень, грати активніше й зустрічати м'яч якомога раніше, особливо на траві.

Найскладніше зараз – це не думати про те, що через два матчі трофей може виявитися в її руках. Потрібно просто фокусуватися на тій роботі, яку потрібно робити. Важливо розуміти, що робота ще не закінчена,
– резюмував Беттлс.

Півфінал Вімблдону Еліна Світоліна – Сімона Халеп відбудеться 11-го липня. Початок гри, о 15:30. Переглянути його можна буде на телеканалі Eurosport.

В особистих зустрічах Світоліна попереду 4:3. Однак остання зустріч тенісисток завершилася перемогою Халеп. Також спортсменки жодного разу не грали між собою на траві

blog_ava
Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
сьогодні
43833
Теги: Новини Спорту Спорт Теніс Вімблдон Еліна Світоліна
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Директор ЗТР Тищенко про конфлікт з ФГУ: Головна проблема – відсутність діалогу
10 липня 20:54 Директор ЗТР Тищенко про конфлікт з ФГУ: Головна проблема – відсутність діалогу
98
Трансфери команд УПЛ: онлайн
10 липня 11:29 Трансфери команд УПЛ: онлайн
7437
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
8 липня 13:04 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
3621
Ярмоленко отримав новий номер у "Вест Хемі"
10 липня 13:48 Ярмоленко отримав новий номер у "Вест Хемі"
681
Воротар Тунісу в стилі Кепи відмовився покидати поле перед серією пенальті: відео
9 липня 16:47 Воротар Тунісу в стилі Кепи відмовився покидати поле перед серією пенальті: відео
719
Новини
Більше новин
Залиште відгук