Тренер Світоліної дав прогноз на матч проти Халеп за фінал Вімблдону

Тренер Еліни Світоліної британець Ендрю Беттлс оцінив майбутній поєдинок українки проти Сімони Халеп. Тенісистки зійдуться у битві за фінал Вімблдону 2019.

За словами Беттлса, Світоліній вдалося знайти свою форму на тренуваннях за декілька днів до старту Вімблдону.

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У матчі Світоліної з екс-першою ракетою світу Халеп британець очікує боротьбу на задній лінії.

Матч з Сімоною Халеп в 1/2 фіналу передбачає довгі обміни ударами, вони обидві добре грають на задній лінії. Важливо буде, хто з них зможе підвищити свій рівень, грати активніше й зустрічати м'яч якомога раніше, особливо на траві.



Найскладніше зараз – це не думати про те, що через два матчі трофей може виявитися в її руках. Потрібно просто фокусуватися на тій роботі, яку потрібно робити. Важливо розуміти, що робота ще не закінчена,

– резюмував Беттлс.

Півфінал Вімблдону Еліна Світоліна – Сімона Халеп відбудеться 11-го липня. Початок гри, о 15:30. Переглянути його можна буде на телеканалі Eurosport.

В особистих зустрічах Світоліна попереду 4:3. Однак остання зустріч тенісисток завершилася перемогою Халеп. Також спортсменки жодного разу не грали між собою на траві