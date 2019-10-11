Тренер з українським корінням, який став легендою світового хокею

Баррі Троць – легендарний канадський тренер з українським корінням, який пробув 1608 матчів на тренерському містку найпрестижнішої хокейної ліги світу і посів третє місце в історії за цим показником.

Баррі Троць працює вже так давно, що перейшов рубіж у 800 виграних ігор. Саме це вивело його ім'я в топовий ешелон хокейних тренерів. Однак на його рахунку лише один Кубок Стенлі. І отримав він його відносно недавно – улітку 2018 року. Головному тренеру тоді було 55 років.

До слова: Як попри "невисокий" зріст український данкер став чемпіоном світу: вражаюча історія

Баррі Троць та українське коріння

Якщо у США не здогадуються про його українське коріння, то в канадському містечку Давфин про це знають усі. Родина Троців походить з села Равщина, що на Львівщині.



Баррі Троць

Що цікаво, Кубок Стенлі охороняла не поліція, а козаки зі шаблями та мушкетами. Є у Баррі Троця також форма у жовто-блакитних кольорах з українською символікою.



Баррі Троць в одязі з українською символікою

Щороку в місті відбувається хокейний матч під назвою "Українська ніч". У 2018 році Троць узяв на себе почесну місію підкинути шайбу, а точніше – два кружальця ковбаси.

Дивіться відео з хокейного матчу "Українська ніч":

Хокейна кар'єра

Свою хокейну кар'єру Баррі теж починав у Давфині. Але швидко зрозумів, що гравець із нього середній. Тоді й постало два варіанти – або бути зіркою у слабких командах, або стати тренером. Друге здавалось перспективнішим, тож уже у 22 роки Баррі став тренером університетської команди, з часом переходячи у сильніші ліги.

Цікаво: 40 шрамів на обличчі, алкоголізм та затяжні депресії: якою ціною Террі Савчук став зіркою хокею

У 1197 році він став тренером "Нешвілл Предаторз" та працював з ними 15 років. Саме з цим клубом Баррі провів 1196 матчів в регулярному чемпіонаті і посів 14 місце у всій NHL.



Баррі Троць був тренером "Нешвілл Предаторз"

З 2014 році до 2018 року Баррі був тренером "Вашингтон Кепіталз". "Він хороший тренер, але крім того ще й прекрасна людина", – так найчастіше відгукуються про нього гравці. Здобувши для "Вашингтон Кепіталз" перший за 44 роки Кубок Стенлі, Троць уже за кілька тижнів залишив посаду.



Баррі Троць з Кубком Стенлі

Усе сталося так швидко, що команда навіть не встигла подякувати. Привід знайшовся незабаром, коли жеребкування звело в одному матчі його стару й нову команди. На екранах з'явилось відеопривітання, і Баррі був змушений докладати усіх зусиль, аби стримати емоції.

Дивіться відео, як "Вашингтон Кепіталз" дякували Баррі Троцю:

Після закінчення контракту з "Вашингтон Кепіталз" він підписав новий з "Нью-Йорк Айлендерс" на суму 20 мільйонів доларів.І тут йому вдалось показати фантастичний результат – за підсумками сезону 2018 – 2019 років Баррі вдруге був визнаний кращим тренером регулярного чемпіонату і став дворазовим володарем призу Jack Adams Award.



Баррі Троцьтренував команду "Вашингтон Кепіталз"

Волонтерська діяльність

Пропри свою завантаженість, Баррі – активний волонтер. До прикладу, він головний промоутер громадської організації Best Buddies, яка знаходить друзів для людей із ментальними вадами розвитку. Необхідність такого спілкування він знає з власного досвіду, адже наймолодший син Нолан народився із синдромом Дауна.



Баррі Троць зі своєю сім'єю