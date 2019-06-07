Тренер збірної України прокоментував травму основного гравця перед півфіналом на ЧС-2019

128 Читать новость на русском
Денис Попов
Денис Попов / 1927.kiev.ua

Юнацька збірна України U-20 у чвертьфінальному поєдинку світової першості у Польщі переграла команду Колумбії U-20 (1:0) і вийшла до півфіналу престижного турніру.

Зіпсувала враження від перемоги травма Дениса Попова, яку той отримав після грубої гри колумбійця Карбонеро за кілька хвилин до закінчення основного часу матчу. Травма може виявитися дуже серйозною.

Читайте також: Збірна України перемогла Колумбію та вийшла у півфінал Чемпіонату світу U-20: відео

Ми вже готуємося до півфіналу, хочемо вийти у фінал. Що стосується коментаря матчу, то дуже неприємна ситуація з Денисом Поповим. Будемо молитися, щоб все було добре.

Всі хлопці переживають за його здоров'я. Колумбія грала жорстко? Тут всі так грають, кожен бореться за своє щастя. Звичайно, суперник обійшовся по-хамськи. Якщо Денису зламали ногу, нехай ФІФА розбирається. Це не прикрашає футбол,
– розповів тренер збірної Олександр Петраков після поєдинку.

До слова, Денис Попов кілька хвилин лежав на газоні, поки йому надавали допомогу лікарі. Український оборонець не зміг продовжити гру та залишив поле, лежачи на ношах.

Спорт 24 писав, що Україна перемогла Колумбію і зіграє у півфіналі чемпіонату світу. Суперником українців буде переможець пари Італія – Малі. Їх матч відбудеться теж у п'ятницю, 7 червня.

Денис Попов травмувався у матчі збірної України U-20 на чемпіонаті світу: дивіться відео

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Хмарочоси, заводи та готелі Коломойського у США: "Приватбанк" розсекретив нерухомість олігарха
сьогодні
3816
Теги: Збірна України з футболу Новини Спорту Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека очолив італійську "Рому" – ЗМІ
сьогодні 15:02 Тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека очолив італійську "Рому" – ЗМІ
750
Радикали й брати Росії: хто такі фанати збірної Сербії та що від них чекати у Львові
6 червня 16:00 Радикали й брати Росії: хто такі фанати збірної Сербії та що від них чекати у Львові
Михайло Гема 2508
Спортсмени та зґвалтування: найгучніші скандали за всю історію
5 червня 17:30 Спортсмени та зґвалтування: найгучніші скандали за всю історію
Ігор Саджениця 3125
Український боксер Постол не зможе провести бій за титул чемпіона
сьогодні 11:19 Український боксер Постол не зможе провести бій за титул чемпіона
264
Втрати України перед грою із Сербією: Шевченко розповів, чи зіграє важливий захисник
6 червня 21:10 Втрати України перед грою із Сербією: Шевченко розповів, чи зіграє важливий захисник
2597
Новини
Більше новин
Залиште відгук