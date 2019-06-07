Тренер збірної України прокоментував травму основного гравця перед півфіналом на ЧС-2019

Юнацька збірна України U-20 у чвертьфінальному поєдинку світової першості у Польщі переграла команду Колумбії U-20 (1:0) і вийшла до півфіналу престижного турніру.

Зіпсувала враження від перемоги травма Дениса Попова, яку той отримав після грубої гри колумбійця Карбонеро за кілька хвилин до закінчення основного часу матчу. Травма може виявитися дуже серйозною.

Читайте також: Збірна України перемогла Колумбію та вийшла у півфінал Чемпіонату світу U-20: відео

Ми вже готуємося до півфіналу, хочемо вийти у фінал. Що стосується коментаря матчу, то дуже неприємна ситуація з Денисом Поповим. Будемо молитися, щоб все було добре.

Всі хлопці переживають за його здоров'я. Колумбія грала жорстко? Тут всі так грають, кожен бореться за своє щастя. Звичайно, суперник обійшовся по-хамськи. Якщо Денису зламали ногу, нехай ФІФА розбирається. Це не прикрашає футбол,

– розповів тренер збірної Олександр Петраков після поєдинку.

До слова, Денис Попов кілька хвилин лежав на газоні, поки йому надавали допомогу лікарі. Український оборонець не зміг продовжити гру та залишив поле, лежачи на ношах.

Спорт 24 писав, що Україна перемогла Колумбію і зіграє у півфіналі чемпіонату світу. Суперником українців буде переможець пари Італія – Малі. Їх матч відбудеться теж у п'ятницю, 7 червня.

Денис Попов травмувався у матчі збірної України U-20 на чемпіонаті світу: дивіться відео

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram