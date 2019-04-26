Тренера "Челсі" жорстко обзивали під час матчу, він заплатить серйозний штраф

Італійський наставник лондонського "Челсі" Мауріціо Саррі недопрацював матч з "Бернлі" в чемпіонаті Англії, який завершився з рахунком 2:2.

У компенсований час італієць висловлював невдоволення тим, що гравці команди-суперника тягнуть час і висловлював претензії арбітрам. Кевін Френд, головний арбітр матчу, видалив Саррі. Тренер пішов у підтрибунне приміщення.

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Помічник Саррі Джанфранко Дзола після матчу прокоментував видалення головного тренера команди.

Мауріціо залишився вкрай розчарований і вважав за краще не брати участі в прес-конференції. Він розчарований грою і своїм видаленням. Думаю, він піддався нападкам з боку представників суперника і не став миритися з цим. Вважаю, йому щось сказали з лави запасних гостей, і я не хотів би вдаватися в подробиці цього епізоду. Ми подивимося, що можна зробити в цій ситуації.

Ми розуміємо, що це футбол і на емоціях може бути сказано що завгодно, проте йому це категорично не сподобалося. Мауріціо був видалений за те, що намагався допомогти Кевіну Френду відправити наших гравців на позиції. Арбітр неправильно зрозумів дії Мауріціо і видалив його, чим він вкрай незадоволений,

– цитує Дзолу сайт "аристократів".

Британське видання The Telegraph повідомило, що Саррі з лави "Бернлі" назвали "сраним італійцем", що й обурило фахівця. "Челсі" начебто повідомив про інцидент арбітру, той вніс це у звіт.

Згодом Футбольна асоціація Англії (FA) звинуватила Саррі в неналежній поведінці. FA оштрафувала італійського тренера на 8 тисяч фунтів, повідомляє BBC. Водночас, чи був хтось покараний з табору "Бернлі" – невідомо.

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