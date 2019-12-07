Тренери збірної України визначилися зі складом на жіночу естафету в Естерсунді

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Віта Семеренко / GETTY IMAGES

Тренери жіночої збірної України визначилися із заявкою на жіночу естафету. Гонка стане завершальним стартом в програмі першого етапу Кубка світу в Естерсунді (Швеція).

Про те, що участь у гонці візьмуть Анастасія Меркушина та Юлія Джима було відомо заздалегідь.

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Натомість на інші два місця претендували сестри Семеренко та Дарія Блашко. У підсумку, тренерський штаб зробив ставку на Віту Семеренко та Блашко.

Склад жіночої команди на естафету

  • Анастасія Меркушина
  • Віта Семеренко
  • Юлія Джима
  • Дарія Блашко

Жіноча естафета відбудеться у неділю, 8-го грудня. Початок гонки, о 16:23.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Новини біатлону
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