Тренери збірної України визначилися зі складом на жіночу естафету в Естерсунді
Тренери жіночої збірної України визначилися із заявкою на жіночу естафету. Гонка стане завершальним стартом в програмі першого етапу Кубка світу в Естерсунді (Швеція).
Про те, що участь у гонці візьмуть Анастасія Меркушина та Юлія Джима було відомо заздалегідь.
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Натомість на інші два місця претендували сестри Семеренко та Дарія Блашко. У підсумку, тренерський штаб зробив ставку на Віту Семеренко та Блашко.
Склад жіночої команди на естафету
- Анастасія Меркушина
- Віта Семеренко
- Юлія Джима
- Дарія Блашко
Жіноча естафета відбудеться у неділю, 8-го грудня. Початок гонки, о 16:23.
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