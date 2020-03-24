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Тренуйся разом зі Світоліною: тенісистка поділилась програмою тренувань – відео

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Еліна Світоліна / twitter.com/elinasvitolina

Перша ракетка України Еліна Світоліна активно проводить час у карантині. Спортсменка викладає свої тренування у соцмережах та закликає із користю проводити вільний час.

Чергове відео тенісистка виклала у своєму інстаграмі. Тепер кожен охочий може тренуватись із іменитою тенісисткою.

До теми Еліна Світоліна поділилась відео, як підтримувати фізичну форму під час карантину

Під відео спортсменка відповідає своїм фанатам на запитання про ці вправи, допомагаючи людям із користю проводити час у карантині та підтримувати форму.

Відео тренувань Еліни Світоліної

 

Додамо, що зараз поширюється інтернетом новий челендж "Залишайся вдома", де спортсмени і не тільки вони жонглюють рулоном туалетного паперу. Це заклик до людей без потреби не залишати свої домівки під час пандемії коронавірусу.

Першими із жонглювання туалетним папером підтримали футболісти та футзалісти, які показали свою майстерність не тільки у набиванні м'яча. Тепер цю оригінальну ідею підтримали тенісисти та дещо змінили його на свій лад, набиваючи його на тенісній ракетці. 

Українка Еліна Світоліна взяла участь у трьох челенджах на підтримку людей із коронавірусом. До цього Світоліна поділилась з усіма, як вміє жонглювати рулоном туалетного паперу тенісною ракеткою у челенджі "Залишайся вдома".

Також спортсменка взяла участь у танцювальному челенджі Vibe Challenge Tik Tok, де учасник під певну музику повинен енергійно рухати руками і ногами, а під кінець завмерти. Ще один челендж "Тренуйся вдома – грай за весь світ" спортсменка підтримала у інстаграмі.

Додамо, що через пандемію коронавірусу були скасовані усі тенісні турніри до червня.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Еліна Світоліна Новини Спорту Теніс Спорт
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