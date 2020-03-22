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"Тренуйся вдома – грай за весь світ": українські тенісистки підтримали акцію від Nike

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Еліна Світоліна / twitter.com/elinasvitolina

Багато провідних тенісистів світу долучились до промо-кампанії спортивного бренду. Першими з українських тенісисток долучились до акції перша ракетка України Еліна Світоліна та Марта Костюк.

Свою промо-кампанію на підтримку людей через пандемію коронавірусу запустив відомий спортивний бренд Nike. Гасло цієї акції – "Тренуйся вдома – грай за весь світ". 

Варто побачити Еліна Світоліна поділилась відео, як підтримувати фізичну форму під час карантину

Українки Еліна Світоліна та Марта Костюк висловили свою підтримку цієї акції та поділились цим у інстаграмі. Це вже третій челендж Еліни Світоліної у якому тенісистка взяла участь. До цього Світоліна поділилась з усіма, як вміє жонглювати рулоном туалетного паперу тенісною ракеткою у челенджі "Залишайся вдома", участь у ньому взяла і Марта Костюк.

Також спортсменка взяла участь у танцювальному челенджі Vibe Challenge Tik Tok, де учасник під певну музику повинен енергійно рухати руками і ногами, а під кінець завмерти.

Зараз, як ніколи, ми – одна команда,
– мотиваційно прокоментували свої дописи спортсменки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Now, more than ever, we are one team. #playinside #playfortheworld @nike

Допис, поширений Elina Svitolina (@elisvitolina)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Now more than ever, we are one team. ️ #playinside #playfortheworld

Допис, поширений Marta Kostyuk / Марта Костюк (@kostyukmarta)

Зараз поширюється інтернетом новий челендж "Залишайся вдома", де спортсмени і не тільки вони жонглюють рулоном туалетного паперу. Це заклик до людей без потреби не залишати свої домівки під час пандемії коронавірусу.

Першими із жонглювання туалетним папером підтримали футболісти та футзалісти, які показали свою майстерність не тільки у набиванні м'яча. Тепер цю оригінальну ідею підтримали тенісисти та дещо змінили його на свій лад, набиваючи його на тенісній ракетці.

Зазначимо, що гімнастки теж знайшли цікавий вихід як провести карантин із користю. Українська гімнастка Анна Різатдінова підійшла до купівлі товарів оригінально. Спортсменка скористалась своєю чудовою розтяжкою дістаючи з поличок продукти.

Схожий ролик можна було побачити у іншої російської гімнастки Діани Беліцької у її інстаграмі. Можливо, гімнастки започаткують такий новий своєрідний челендж між спортсменами.

Додамо, що через пандемію коронавірусу були скасовані усі тенісні турніри до червня.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Еліна Світоліна Марта Костюк Теніс
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