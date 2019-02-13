Три українські арбітри відсторонені від суддівства через помилки та зобов’язані сплатити штраф

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Тренер "Черкаських Мавп" Максим Міхельсон був незадоволений рішеннями арбітрів
Тренер "Черкаських Мавп" Максим Міхельсон був незадоволений рішеннями арбітрів / ФБУ

Директорат Федерації баскетболу України відсторонив трьох арбітрів через некваліфіковане суддівство у центральному матчі туру Суперліги Парі-Матч.

Після центрального матчу туру між "Дніпром" та "Черкаськими Мавпами", останні подали заяву до Федерації на рішення арбітрів.

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Скаргу про некваліфіковане суддівство у матчі розглядала Експертна комісія ФБУ. Вона і вирішила на місяць відсторонив від суддівства Суперліги Парі-Матч трьох арбітрів – Сергія Защука, Олександра Біду та Віктора Хоменка. Окрім того, арбітри мають сплатити штраф.

Варто нагадати, що "Дніпро" у цьому матчі створив маленьке спортивне диво. Команда у четвертій чверті програвала з різницею у 19 очок. Однак після цього набрала 21 очко поспіль, перевела гру в овертайм, а вже там виграла поєдинок 92:87.

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Теги: Спорт Баскетбол БК Дніпро БК Черкаські Мавпи чемпіонат України з баскетболу
Джерело: 24 Канал
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