Триочковий кидок на останній секунді матчу вивів "Портленд" у наступний раунд плей-офф: відео

"Портленд" перед домашнім матчем проти"Оклахома-Сіті" був попереду у серії плей-офф 3:1. Але під час гри були близькі до того, щоб програти. Та все у матчі вирішив точний дальній кидок Дем'єна Лілларда.

"Оклахома" вийшла вперед ще на початку зустрічі. Та була попереду до другої чверті. Лише перед самою перервою "Портленду" вдалося вирівняти гру та зрівняти рахунок. І якщо третя чверть була доволі рівною, то на початку четвертої чверті "Оклахомі" вдався ривок 2:14. Команда була попереду на 15 очок. Але втримати цю перевагу не змогла.

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Незадовго до кінця матчу гості мали перевагу у два очки. Але "Портленд" зрівняв рахунок. А вже на останніх секундах матчу за рахунку 115:115 лідер "Портленда" Дем'єн Ліллард наважився на дальній кидок через Пола Джорджа. І він виявився влучним. Цей баззер-бітер не лише приніс перемогу "Портленду" у цьому матчі, але й у серії загалом.

Але і це не все. Дем'єн Ліллард став першим гравцем в НБА, який заробив 50 очок, зробив 5 підбирань, 5 передач та реалізував 10 триочкових кидків у двобої плей-офф.

️ @Dame_Lillard advances the @trailblazers and becomes the only player in #NBAPlayoffs history to record a stat line of at least 50 PTS, 5 REB, 5 AST & 10 3PM! #RipCity pic.twitter.com/1whLxF5fDK — NBA (@NBA) 24 квітня 2019 р.

Баззер-бітер Лілларда зайняв першу місце у топ-10 моментів ігрового дня в НБА. При цьому що на шостому місці теж дальній кидок гравця "Портленда". Він майже ідентичний тому, який Ліллард зробив у кінцівці матчу.

Що таке баззер-бітерДослівно – кидок із сиреною (англ. buzzer beater). Кидок в баскетболі, здійснений безпосередньо перед закінченням чверті та з супутнім звуком сирени. У більшості випадків вживається щодо вдалих кидків, що приносять команді перемогу або переводять гру в овертайм. Але також може означати кидок в самому кінці чверті або половини гри. Якщо гравець випускає м'яч з рук, і дзвін сирени про закінчення часу відбувається в польоті м'яча, точний кидок все одно зараховується.