Триразова олімпійська чемпіонка з біатлону оголосила про завершення кар'єри

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Анастасія Кузьміна оголосила про завершення особистої кар'єри
Анастасія Кузьміна оголосила про завершення особистої кар'єри / Getty Images

Словацька біатлоністка Анастасія Кузьміна підтвердила, що завершить кар'єру в особистих гонках по закінченні сезону 2018/19.

Однак, Кузьміна заявила, що розглядає варіант участі в естафетних гонках в наступному році.

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Свою кар'єру в особистих гонках я завершу, але поки ще думаю над варіантом, щоб допомагати команді в естафетах протягом сезону або до того моменту, поки не буде знайдена четверта спортсменка, яка замінить мене,
– цитує слова Кузьміної Sport.cz

Анастасія ще може поборотися за Великий кришталевий глобус у цьому сезоні. Для цього їй потрібно успішно виступити на заключному етапі Кубка світу поточного сезону і сподіватися на провали суперниць.

Етап Кубка світу з біатлону в Холменколлені стартує жіночим спринтом вже у четвер, 21 березня, о 17:30 за київським часом.

Хто така Анастасія Кузьміна?
Словацька біатлоністка. Триразова олімпійська чемпіонка, триразова срібна призерка Олімпійських ігор, чемпіонка світу та дворазова призерка світової першості, дворазова чемпіонка Європи.

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Теги: Спорт Словаччина Новини біатлону
Джерело: 24 Канал
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