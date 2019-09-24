Трійка з "Реалу" та Роналду: хто несправедливо потрапив до символічної збірної ФІФА

Ввечері 23-го вересня в Мілані було названо символічну збірну з 11 найкращих футболістів. До збірної несподівано потрапило багато футболістів з "Реалу" та вкрай з мало з чемпіонату Англії.

Симиволічна збірна: Аліссон (Ліверпуль), Марсело (Реал), Вірджіл Ван Дейк (Ліверпуль), Маттейс Де Лігт (Ювентус), Серхіо Рамос (Реал), Лука Модріч (Реал), Френкі Де Йонг (Барселона), Еден Азар (Реал), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Ліонель Мессі (Барселона), Кріштіану Роналду (Ювентус).

Марсело

Бразильський футболіст вважається одним з найкращих оборонців у світі. Однак у минулому сезоні Марсело помітно здав разом з результатами "Реалу". В основних турнірах 31-річний Марсело відіграв за "вершкових" тільки 27 матчів.

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Слід додати, що "Реал" у минулому сезоні програв в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Аяксу", а в Ла Лізі посів третє місце з 46 пропущеними голами. Не королівська статистика.

Більш справедливо було б віддати нагороду Ендрю Робертсону з "Ліверпуля". За сезон шотландський гравець відіграв 48 матчів, в яких віддав 13 результативних передач. Складно повірити, що "Ліверпуль" зміг би виграти Лігу чемпіонів без Ендрю.

"Мерсисайдці", хоч і програли чемпіонат "Манчестер Сіті", але мали найкращу оборону в АПЛ. Тільки 22 пропущені голи.

У мережі вже посипалися жарти про те, що Марсело потрапив у збірну замість Роберстона.

Серхіо Рамос

Ще один футболіст "Реала", який провів м'яко кажучи невиразний сезон. Гру Рамоса віддзеркалюють результати "Реалу" у всіх турнірах протягом минулого сезону, оскільки він капітан команди. Як би Серхіо не намагався вивести команду з кризи, але "вершкові" досі не знайшли своєї гри.

Місце в символічній збірній замість Рамоса заслуговує посісти Трент Александер-Арнольд. Як мінімум, своїм креативним рішенням у матчі проти "Барселони" Трент вивів "Ліверпуль" у фінал Ліги чемпіонів.

Відео пасу Трента у матчі з Барселоною (*відео може не відкриватися на сайті)

За Трента говорить і беожвільна статистика: 16 результативних передач та 1 гол за 40 матчів.

Лука Модріч

Третій футболіст "Реала", який дивом визнаний одним з найкращих у минулому сезоні. Лука геній півзахисту, але сезон у нього також не задався. Принаймні, у порівнянні з декількома іншими футболістами Лука виглядає статистом. За минулий сезон Лука відіграв 40 матчів (4 голи та 8 результативних передач).

Португалець Бернарду Сілва провів божевільний минулий сезон за "Манчестер Сіті", який виграв усі турніри на внутрішній арені. До слова, у символічній збірній жодного гравця від "містян". У минулому сезоні Бернарду відіграв 51 матч (13 голів та 14 результативних передач). Окремої уваги заслуговує робота португальця на оборону.

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Якщо ж не Бернарду Сілва, то лідер півзахисту "Манчестер Сіті" Кевін Де Брюйне не менше заслуговує бути в числі найкращих. Геній, за якого легендарний тренер "Баварії" Юпп Хайнкес був готовий віддати останню сорочку.

У минулому сезоні Кевін відіграв 32 матчі, забив 6 голів та віддав 11 результативних передач. Мозок не тільки "містян", але й збірної Бельгії.

Френкі Де Йонг

Колишній футболіст "Аякса" справді провів якісний сезон, в якому амстердамці дійшли до півфіналу Ліги чемпіонів. За 52 матчі Френкі забив тільки 4 голи й стільки ж разів асистував. Так, це не ключова роль Де Йонга на футбольному полі, але є гравець, який нічим не гірший.

Півзахисник "Тоттенхема" Крістіан Еріксен провів феноменальний сезон за "шпор" – 10 голів та 17 результативних передач. 12 асистів данець зробив у чемпіонаті Англії, який в рази сильніший за нідерландський. Окрім того, саме "Тоттенхем" вибив "Аякс" у Лізі чемпіонів.

Найважливіше те, що Крістіан стабільно грає сезон за сезоном. У сезоні 2017/2018 він забив 14 голів та віддав 13 результативних передач. Нагорода для Де Йонга – серйозний аванс.

Роналду

Поява Роналду у символічній збірній, як і визнання Мессі найкращим гравцем, викликає сміх. Якщо Мессі й став найкращим бомбардиром в Іспанії, то португалець програв конкуренцію в Італії.

В Італії, де "Ювентус" почуває себе вкрай розслаблено, Кріштіану в списку бомбардирів опинився тільки на четвертому місці.

Хто, якщо не Роналду? Відповідь на це запитання дає божевільне тріо "Ліверпуля" – Мане, Салах, Фірміно. Окрім того, Серхіо Агуеро з "Манчестер Сіті" та Роберт Левандовський з "Баварії".

Слаха та Мане стали найкращими бомбардирами АПЛ, забивши по 22 голи. Окрім того, вони стали важливим елементом перемоги "Ліверпуля" у Лізі чемпіонів.

Поляк Левандовський взагалі забив на 13 голів більше, аніж Роналду. Кун Агуеро, який з "Манчестер Сіті" виграв усі трофеї, забив на чотири м'ячі більше. Єдиний факт, який говорить на користь Кріштіану, це перемога Португалії в Лізі націй.

Якщо не рахувати Едена Азара, який минулий сезон провів за "Челсі", то в число 11 найкращих потрапили тільки 2 гравці з чемпіонату Англії. Хоча чотири англійські команди зіграли у фіналах Ліги Європи та Ліги чемпіонів. Дивує, що не відзначені гравці "Манчестер Сіті", які провели феноменальний сезон.

У футболі продовжують домінувати бренди. У цій збірній ними стали Марсело, Рамос, Роналду, Мессі, Де Йонг, Ле Лігт та Мбаппе. Дивно, що не знайшлося місце Неймару.