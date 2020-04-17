Це буде серйозний виклик, – пресаташе збірної України про наслідки карантину для футболістів
В Україні ввели суворі карантинні обмеження через поширення пандемії COVID-19. Такі тимчасові зміни вплинули на футболістів – вони не можуть повноцінно тренуватися та брати участь у матчах.
Про це в ефірі 24 каналу розповів прес-аташе збірної України Олександра Гливинський. Він запевнив, що така ситуація трапилась вперше в історії футболу.
Читайте також У нас народ вільний, хоче виділитися: лідер збірної України про ставлення українців до карантину
"У минулому столітті футбол лише розпочинався, він не був настільки розвинений. Тому це вперше в історії, коли після такої довгої перерви футболісти повернуться до гри. Звісно, бувають відпустки, але вони не є такими довгими", – пояснив Гливинський.
За його словами, футболістів чекає непростий період, але, на його думку, після карантину усі будуть натхненні тим, що можна знову грати у футбол. Гливинський зазначив, що адаптаційний період для спортсменів буде дуже незвичний. тренери зможуть побачити, хто з футболістів швидше адаптується. Можливо, ці результати будуть несподіваними.
Це буде серйозний виклик для всіх футболістів планети, без винятку,
– сказав прес-аташе збірної.
Він додав, що зараз спортсмени тренуються вдома.
"Виконують фізичні вправи, часто публікують це в інтернеті. У когось є тренажери, у когось бігова доріжка вдома. Хто має подвір'я – на вулиці займається. Для них важливо не набирати зайвих кілограмів", – розповів Гливинський.
Покарання за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу
Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.
Читайте також
-
В Усика підтвердили нове місце бою з Чісороюсьогодні , 11:59
-
Один з найкращий нападників УПЛ прокоментував інтерес "Динамо"сьогодні , 11:28
-
Шевченко може очолити "Челсі", дати фіналів єврокубків та інші новини спорту 16 квітнясьогодні , 08:05
-
УЄФА проведе засідання через зупинку європейських лігсьогодні , 12:58
-
Ексфутболіст "Динамо" не відкидає переходу в "Шахтар"сьогодні , 09:48
-
Українські легкоатлети не отримають щорічну фінансову допомогусьогодні , 12:32