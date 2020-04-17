Це буде серйозний виклик, – пресаташе збірної України про наслідки карантину для футболістів

В Україні ввели суворі карантинні обмеження через поширення пандемії COVID-19. Такі тимчасові зміни вплинули на футболістів – вони не можуть повноцінно тренуватися та брати участь у матчах.

Про це в ефірі 24 каналу розповів прес-аташе збірної України Олександра Гливинський. Він запевнив, що така ситуація трапилась вперше в історії футболу.

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"У минулому столітті футбол лише розпочинався, він не був настільки розвинений. Тому це вперше в історії, коли після такої довгої перерви футболісти повернуться до гри. Звісно, бувають відпустки, але вони не є такими довгими", – пояснив Гливинський.

За його словами, футболістів чекає непростий період, але, на його думку, після карантину усі будуть натхненні тим, що можна знову грати у футбол. Гливинський зазначив, що адаптаційний період для спортсменів буде дуже незвичний. тренери зможуть побачити, хто з футболістів швидше адаптується. Можливо, ці результати будуть несподіваними.

Це буде серйозний виклик для всіх футболістів планети, без винятку,

– сказав прес-аташе збірної.

Він додав, що зараз спортсмени тренуються вдома.

"Виконують фізичні вправи, часто публікують це в інтернеті. У когось є тренажери, у когось бігова доріжка вдома. Хто має подвір'я – на вулиці займається. Для них важливо не набирати зайвих кілограмів", – розповів Гливинський.



Покарання за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

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