Це провал усієї клубної системи, невмотивованих виставимо на трансфер, – Суркіс про "Динамо"

Президент "Динамо" Ігор Суркіс вперше прокоментував виліт київського клубу з Ліги чемпіонів. Суркіс звільнив Олександра Хацкевича з посади головного тренера "біло-синіх" і призначив Олексія Михайличенка.

Президент "Динамо" зробив свою заяву під час представлення Олексія Михайличенка київській команді на клубній базі в Конча-Заспі.

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Це провал всієї клубної системи від мене до спортивного директора. Щось було зроблено не так. Може, тренувальний процес був не такий, може комплектація була недостатня. Я в нього (Михайличенка, – Спорт24) спитав, яким він бачить майбутнє "Динамо". Ми поговорили про позитивні й негативні моменти. Я б хотів, щоб він їх швидше виправив. Він їх бачить, і я розумію, як він хоче їх виправити.



Скільки разів я звільняв тренерів, але в мене було лише одне неприємне враження. Тоді, коли після "Трабзонспора" я прибрав Михайличенка. Якщо взяти мою логіку, філософію: Хацкевич майже нічого не виграв, хоча провів три сезони. А Михайличенко виграв два чемпіонати поспіль, і програв "Трабзонспору"... Може, я був молодим, гарячим. Тому я вважаю, що якщо йому дадуть ще один шанс, то він зможе з ним скористатися,

– цитує Суркіса Footballhub.

Окрім того, президент "Динамо" заявив, що клуб виставить на трансфер футболістів, які втратили мотивацію. Їх продадуть влітку або взимку.

На тренувальній базі "Динамо" в Конча-Заспі також були представлені помічники нового головного тренера.

У штаб Михайличенка увійшли колишні футболісти "Динамо" Вадим Євтушенко, Сергій Федоров і Михайло Михайлов (тренер воротарів).