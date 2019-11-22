Це за межами розуміння: міжнародна організація розкритикувала УАФ за дискваліфікацію Тайсона
Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPro) прокоментувала рішення КДК УАФ про дискваліфікацію півзахисника "Шахтаря" Тайсона на 1 матч.
Організація зробила офіційну заяву, в якій висловила незадоволення рішенням Асоціації.
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Ми дуже розчаровані рішенням Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу покарати Тайсона одноматчевою дискваліфікацією. Покарання жертви расового насильства знаходиться за межами розуміння і грає на руку тим, хто пропагує таку ганебну поведінку,
– йдеться в заяві.
Відео нецензурного жесту Тайсона (відео також доступне за посиланням)
Що сталося на матчі?Матч відбувся 10 листопада. Гру довелося перервати через расистські вигуки з трибун. Обидва гравці "Шахтаря" Тайсон і Дентіньйо покидали поле зі сльозами. Після гри обидва клуби виступили з офіційними заявами, засудивши расизм.
Також "Динамо" попросило, щоб було проведено розслідування і не засуджувати наперед вболівальників команди. Поліція ж розпочала розслідування цього випадку.