Це за межами розуміння: міжнародна організація розкритикувала УАФ за дискваліфікацію Тайсона

Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPro) прокоментувала рішення КДК УАФ про дискваліфікацію півзахисника "Шахтаря" Тайсона на 1 матч.

Організація зробила офіційну заяву, в якій висловила незадоволення рішенням Асоціації.

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Ми дуже розчаровані рішенням Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу покарати Тайсона одноматчевою дискваліфікацією. Покарання жертви расового насильства знаходиться за межами розуміння і грає на руку тим, хто пропагує таку ганебну поведінку,

– йдеться в заяві.

STATEMENT



We are very disappointed by the decision of the Ukrainian FA to hand Taison a one-match ban. Sanctioning a victim of racial abuse is beyond comprehension and it plays into the hands of those who promote this kind of disgraceful behaviour.https://t.co/TeC0Z7hGEg — FIFPRO (@FIFPro) 21 ноября 2019 г.



Відео нецензурного жесту Тайсона (відео також доступне за посиланням)

Що сталося на матчі?Матч відбувся 10 листопада. Гру довелося перервати через расистські вигуки з трибун. Обидва гравці "Шахтаря" Тайсон і Дентіньйо покидали поле зі сльозами. Після гри обидва клуби виступили з офіційними заявами, засудивши расизм.



Також "Динамо" попросило, щоб було проведено розслідування і не засуджувати наперед вболівальників команди. Поліція ж розпочала розслідування цього випадку.