Це ж*па: відомий тенісист розкритикував Усика і Ломаченка за фільм про дружбу з росіянами

Український тенісист Сергій Стаховський прокоментував вихід російського фільму про церкви за участю боксерів Василя Ломаченка та Олександра Усика. Українці знялися у пропагандистському фільмі, який оприлюднив один із монастирів Російської православної церкви. Фільм вихваляє православ'я Московського патріархату і єдність України і Росії в час гібридної війни РФ проти України.

Стаховський у коментарі Tribuna.com заявив, що пропагандистські ЗМІ можуть використати фільм у своїх цілях.

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Це ж*па. Я цей фільм не дивився і не збираюся. Ми живемо у вільній країні, де кожен може робити те, що хоче. Але це треш. Наші медіа розділені. У нас є канали, які пропагують, що у нас громадянський конфлікт. Для них цей продукт – супер. Вони його будуть розкручувати і показувати. Нам потрібно писати статті, що це треш,

– вважає Стаховський.

Він також відповів на висловлювання Усика в інтерв'ю колишній депутатці "Партії регіонів" Олені Бондаренко.

Боксер заявив, що війна між Росією та Україною через те, що "наші царі, які нагорі, чогось не поділили".

"Хтось із них сказав, що царі сваряться, а люди вмирають (цитата Усика, – Спорт24.). А які царі? Там регулярні війська Росії. Якби Путін стріляв – це одне. Але коли тисячі солдатів приїжджають, коли артилерійські академії здають залік, стріляючи з Ростовської області на територію України – це нормально?", – сказав Сергій

Також Стаховський відповів на запитання, як пояснити ситуацію Усику та Ломаченку.

Пояснити це можна легко: Ентоні Джошуа б'є аперкот Усіку в третьому раунді, і все з'ясовано,

– зазначив тенісист.

"Ми не можемо їх змінити, – продовжив Стаховський, – вони люди зі світовою популярністю і найкрутіші боксери у світі. Але ми їх можемо зараз прирівнювати до Алієва. А в чому різниця? Алієв же теж говорив, що коронавірусу немає, що це – фігня".

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На думку Стаховського, якби Усик і Ломаченко "були адекватними", це було б на користь України, адже вони популярні.

"Тому, що, якби хтось із них сказав: "Дивіться, люди, тут справу Гандзюк зливають, тому що прокурорів переводять у підвішений стан і вони не знають, буде у них робота або їх звільнять".

Якби вони це зробили, це був би нереальний плюс для української громадськості, адже вони поширювали б меседж, про те, що відбувається в країні і тоді нашій владі було б складніше говорити ті речі, які їм потрібно, тому що правда інша", – резюмував Стаховський.

Що відомо про Стаховського?Перша ракетка України та лідер збірної України з тенісу. 34-річний киянин посідає 167 місце у рейтингу ATP. Переможець п'яти турнірів ATP Tour (4) та Challengers (1).

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