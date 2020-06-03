Український спортивний журналіст Ігор Циганик обурився фактом, що донецький "Шахтар", будучи тимчасовим господарем стадіону НСК "Олімпійський", зняв всі історичні плакати і портрети київського "Динамо" в підтрибунних приміщеннях.

Як відомо, на час карантину "Шахтар" буде проводити всі свої домашні матчі в Києві, на НСК "Олімпійський". Про це журналіст розповів у програмі "Циганик LIVE".

Читайте також "Десна" та "Шахтар" несподівано змінили місце проведення матчу

Донецький "Шахтар" буде грати на "Олімпійському" тільки до кінця сезону. "Динамо" досить благородно пішло, коли дало "Шахтарю" певний період часу зіграти на "Олімпійському".



Але для чого там необхідно було знімати портрети і плакати? Ну, це вже питання безпосередньо до господаря поєдинку. Я вважаю, що всі повинні піти один одному назустріч. Всі повинні допомагати. Ну, не пустили б, тоді змушені б були дві команди їхати до Харкова грати, потім повертатися назад. Чому б не поділитися стадіоном? Це моя точка зору,

– сказав Циганик.



"Шахтар" зняв плакати "Динамо" на НСК "Олімпійський" / Фото: Андрій Шахов

Шахтар – Динамо: головне