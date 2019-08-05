Циганков не готовий зіграти всі 90 хвилин, Родрігес – в хорошому стані, – Хацкевич

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Олександр Хацкевич
Олександр Хацкевич / ФК "Динамо"

У вівторок, 6 серпня, "Динамо" в Бельгії зіграє проти "Брюгге" в рамках першого матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Головний тренер киян Олександр Хацкевич на передматчевій прес-конфренції поділився думкою про майбутній матч з "Брюгге".

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Так, ми стежимо за "Брюгге" з моменту жеребкування. Знаємо, що команда нещодавно продала двох лідерів команди, проте набула досить досвідченого воротаря, який раніше виступав в АПЛ. Але хто буде завтра грати – це буде залежати від головного тренера,
– сказав Хацкевич.

Також наставник "біло-синіх" прокоментував підготовку Віктора Циганкова та адаптацію новачка Жерсона Родрігеса.

Циганков визначальний футболіст в нашій команді. Так, можливо, на даний момент він не готовий зіграти всі 90 хвилин, але рішення про його участь ми приймемо вже завтра після медичного контролю.

Жерсон зараз в хорошому стані, в тонусі, адже чемпіонат Японії на ходу. Він готується до гри, а як його використовувати, буде залежати від того, як буде складатися гра,
– підсумував Олександер Хацкевич.

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Матч "Брюгге" – "Динамо" відбудеться у вівторок, 6 серпня, в Брюгге на стадіоні "Ян Брейдель", початок – о 21:30 за київським часом. До цієї гри шляхи киян з "Брюгге" ніколи не перетиналися.


"Динамо" проти "Брюгге": порівняння (інфографіка 24 каналу)


"Динамо" проти "Брюгге": порівняння виступів минулого сезону (інфографіка 24 каналу)

 

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Теги: Ліга чемпіонів Динамо Новини Спорту Спорт Футбол
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